Seguridad

Liberan a Agente de ICE Detenido en Valle Texas Acusado de Disparar Contra un Hombre

El agente era requerido por autoridades de Minnesota por un caso ocurrido durante un operativo en Mineápolis.

Liberan a Agente de ICE Detenido en Valle Texas Acusado de Disparar Contra un HombreLiberan a Agente de ICE Detenido en Valle Texas. Foto: N+

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Agente de ICE liberado en Texas tras 90 días de reclusión. Acusado de disparar en Mineápolis, su extradición fue bloqueada por el gobernador.

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