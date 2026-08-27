Se Incendia Vivienda en Veracruz; Policía Resulta Lesionada al Combatir el Fuego

En el fraccionamiento Xana ubicado al poniente de la ciudad de Veracruz en las calles aire esquina tierra, se registró un incendio al interior de la vivienda marcada con el número 112, la cual prácticamente fue consumida por las llamas, terminando calcinada la casa tanto en su planta baja como en la planta alta.

El reporte de hechos indica que en una primera instancia fueron los propios vecinos intentaron apagar el fuego con cubetas de agua, al punto también llegaron elementos policíacos quienes apoyaron a realizar algunas labores para poder disminuir las llamas que se vieron envueltas en todo el inmueble.

Lamentablemente la pareja que habitaba este domicilio lo perdió todo, afortunadamente salieron ilesos. Presuntamente una mujer elemento de la policía resultó lesionada al ser alcanzada por las llamas en parte de su cara afortunadamente según los datos recabados no fue de gravedad pero sí resultó ser lesionada.

Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al punto y lograron sofocar el fuego. Varios artículos almacenados en la zona estacionamiento del inmueble terminaron consumidos por el fuego en su totalidad.