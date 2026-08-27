Accidentes

Se Incendia Vivienda en Veracruz; Policía Resulta Lesionada al Combatir el Fuego

En el fraccionamiento Xana al poniente del puerto, se registraron llamas al interior de una casa. Los habitantes lograron ponerse a salvo.

Llamas consumieron vivienda del fraccionamiento Xana en Veracruz. Bomberos controlaron la emergenciaLlamas consumieron vivienda del fraccionamiento Xana en Veracruz. Bomberos controlaron la emergencia. Foto: N+

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Un incendio devastó una casa en el fraccionamiento Xana en la ciudad de Veracruz. Vecinos y policías atacaron el fuego con cubetas con agua, pero la vivienda fue calcinada totalmente.

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