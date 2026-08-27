Pablo Lyle: Esta es la Fecha en que Saldrá de Prisión tras Siete Años de Condena

Pablo Lyle ya tiene una fecha concreta para recuperar la libertad,el actor mexicano saldrá libre el 29 de diciembre de 2026, luego de que una reducción en su condena adelantara la fecha que tenía prevista para salir de prisión, así lo informó la periodista Tanya Charry en el programa El Gordo y la Flaca.

Originalmente la liberación de Lyle estaba contemplada para septiembre de 2027, pero gracias a su buena conducta y al tiempo ya cumplido en prisión, la salida se adelantó casi nueve meses.

Un juez de Florida tomó en cuenta tanto el comportamiento del actor dentro del penal como el tiempo que pasó bajo restricciones cautelares antes de ingresar formalmente a prisión.

Aunque suele hablarse de "siete años" tras las rejas, en realidad ese periodo corresponde a todo el proceso judicial desde su detención en 2019; una parte importante la pasó bajo arresto domiciliario antes de ingresar a prisión a cumplir la sentencia.

El caso comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando Lyle viajaba en una camioneta rumbo al aeropuerto de Miami acompañado de familiares.

Luego de una discusión de tránsito, el actor bajó del auto donde viajaba y golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, quien cayó al pavimento y murió cuatro días después como consecuencia de las lesiones.

El 4 de octubre de 2022, un jurado declaró a Lyle culpable de homicidio involuntario, y un mes después, el 3 de noviembre de 2022, recibió una sentencia de 13 años, de los cuales cinco correspondían a prisión efectiva y el resto a libertad condicional.

La jueza del caso, Marisa Tinkler Méndez, calificó el fallo como uno de los más difíciles de su carrera en el condado de Miami-Dade, y subrayó que la pena de cinco años fue considerablemente menor a la máxima posible, que podía llegar hasta los quince años de cárcel.

A la par de su próxima liberación, hubo otro giro legal favorable para el actor. Se desestimó una demanda civil que familiares de la víctima habían interpuesto en su contra.

En esta demanda se le exigía a Lyle un millón de dólares por daños y perjuicios, gastos funerarios y una indemnización para la pareja sentimental de Hernández, pero los familiares no dieron seguimiento al proceso durante 10 meses, lo que llevó a su desestimación.

Después de cumplir su condena, Lyle deberá enfrentar un proceso de deportación hacia México, el cual podría iniciar semanas antes de que concluya su tiempo en prisión, para evitar que permanezca detenido más tiempo del necesario mientras espera el trámite migratorio.

En el terreno profesional, el actor no llegaría a México sin oportunidades. Juan Osorio dijo que Lyle podrá contar con él para sumarse a algún proyecto de televisivo producido por él.

Los años que el actor permaneció en prisión estuvieron llenos de golpes personales para el actor.

Durante su estancia en la cárcel se divorció de su esposa, la empresaria e influencer Ana Araujo, y más recientemente, enfrentó la muerte de su padre, Jorge Lyle, ocurrida el 13 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, tras un accidente doméstico que agravó el Alzheimer que padecía.