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Jake Reiner Habla por Primera Vez del Asesinato de sus Padres a Manos de su Hermano

El hijo mayor de Rob y Michele dijo que nunca entenderá del todo lo que pasó y cuenta cuál es la relación actual con su hermano Nick, acusado del doble homicidio

jake-reiner-primera-entrevista-asesinato-padres-nick-reinerFoto: Getty Images

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Jake Reiner rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres por su hermano Nick. En una entrevista, habla del dolor y su relación con Nick. Conoce más sobre su historia.

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