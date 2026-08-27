Salud

Sábila, Planta Aliada para Curar Heridas

La pulpa de la hoja de esta planta suele aplicarse como ungüento tópico en heridas

Un hombre camina por la acera a un lado macetas de sábila.Hombre camina por la acera a un lado macetas de sábila. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La sábila, con su pulpa aplicada como ungüento, es clave en la cicatrización de heridas. Descubre por qué es tan valorada en la medicina tradicional.

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