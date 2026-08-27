Sábila, Planta Aliada para Curar Heridas

La sábila en una planta que frecuentemente se tiene en el hogar, ya que no requiere de tantos cuidados y se adquiere fácilmente, además de que tiene un sinfín de propiedades, incluso para curar heridas.

La sábila forma parte de la medicina tradicional mexicana, es una planta con un tallo muy corto y sus hojas están distribuidas en forma de roseta y son carnosas, pueden medir hasta 50 centímetros (cm) de largo, con los bordes dentados y espinosos.

Se trata de una especie originaria de Sudáfrica y la región Mediterránea, que se adapta a diversos climas en México y el mundo.

De acuerdo con estudios que publicó el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el aloe vera, como también se le conoce, puede ayudar en el proceso de cicatrización de heridas y quemaduras.

El aloe vera se ha utilizado para curar heridas desde la antigüedad. La pulpa de la hoja de la sábila suele aplicarse como ungüento tópico en la piel lastimada.

Además, tiene efectos antifúngicos, antisépticos, antivirales, entre otras muchas funciones.

Con información de N+