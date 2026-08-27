Salud

Falla de Aire Acondicionado Afecta al IMSS de Ciudad Obregón, Sonora

Trabajadores del recinto médico protestaron por las afectaciones.

Falla de Aire Acondicionado Afecta al IMSS de Ciudad Obregón, SonoraFalla de Aire Acondicionado Afecta al IMSS de Ciudad Obregón. Foto: Oman

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Aire acondicionado en el IMSS de Ciudad Obregón falla en plenao verano. Trabajadores y derechohabientes exigen soluciones inmediatas.

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