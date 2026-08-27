Falla de Aire Acondicionado Afecta al IMSS de Ciudad Obregón, Sonora

Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón suspendieron temporalmente sus labores y colocaron cartulinas en protesta por las condiciones de calor que enfrentan dentro de las instalaciones, debido a fallas en el sistema de aire acondicionado.

La protesta ocurrió el martes 25 de agosto, en medio de las altas temperaturas que se registran en Cajeme.

La situación también generó afectaciones para pacientes que acudieron a la unidad médica. Algunos derechohabientes reportaron que no pudieron recibir sus consultas programadas durante la suspensión temporal de actividades, pese a que habían esperado durante horas o solicitado permisos laborales para acudir a sus citas.

Comunicado del IMSS Sonora. Foto: IMSS Sonora

Ante la movilización, el IMSS Sonora reconoció afectaciones en el funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la unidad y explicó que las elevadas temperaturas registradas en la región han disminuido el desempeño del sistema de climatización.

El Instituto informó que actualmente realiza trabajos de mantenimiento, mejora y ampliación del sistema de enfriamiento, con el objetivo de incrementar su capacidad y mejorar las condiciones dentro del inmueble.

Hasta este miércoles 26 de agosto, el Instituto no ha establecido públicamente una fecha para concluir los trabajos de mantenimiento y ampliación.