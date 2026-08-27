Seguridad

Detienen al Presunto Responsable de la Toma Indebida de Escuela Normal en Puebla

De acuerdo con las autoridades, Alejandro 'N' habría ordenado a las alumnas bloquear el acceso a la institución en Teteles de Ávila Castillo.

Detenido Alejandro N Toma Escuela Normal Rural Carmen Serdán Teteles de Ávila Castillo PueblaDetienen a Presunto Culpable de la Toma Indebida de la Escuela Normal en Teteles de Ávila Castillo, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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La Fiscalía de Puebla arresta a Alejandro 'N' por despojo en la Escuela Normal Rural. Se le acusa de impedir el acceso a autoridades. Conoce los detalles.

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