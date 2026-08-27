Detienen al Presunto Responsable de la Toma Indebida de Escuela Normal en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de Alejandro ‘N’ y/o Alejandro de Jesús ‘N’, señalado como probable responsable del delito de despojo.

El ilícito habría sido cometido por el hoy detenido en agravio de las instalaciones de la Escuela Normal Rural 'Carmen Serdán', ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 19 de agosto de 2025 el hoy imputado, identificado como asesor del consejo, presuntamente dio la orden directa a las alumnas del comité estudiantil de no permitir el acceso de las autoridades a las instalaciones.

Procedente de esta instrucción, se consumó la toma indebida del inmueble, impidiendo el ingreso del personal directivo, docente, así como de las autoridades que acudieron.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó en la Ciudad de México una orden de aprehensión contra Alejandro N. y/o Alejandro de Jesús N., señalado como probable responsable del delito de despojo cometido en agravio de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen… pic.twitter.com/XI2xJhbSZk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 27, 2026

En su momento también se le impidió el paso a un comité interinstitucional integrado por representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y estatal, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal y estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) que acudió al lugar.

Derivado de las diligencias periciales en materia de topografía, testimoniales de posesión y actos de investigación que acreditaron la legítima propiedad del inmueble a favor de la institución educativa, la representación social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial el respectivo mandamiento de captura.

Este 26 de agosto de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión para trasladar a Alejandro 'N' y/o Alejandro de Jesús 'N' ante el Juez de Control, a fin de desahogar la audiencia de formulación de imputación y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ