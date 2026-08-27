Pronóstico del tiempo

Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes y Descargas Eléctricas; SMN Advierte Riesgo en Estados

El monzón mexicano, canales de baja presión y otros fenómenos mantendrán las condiciones meteorológicas adversas en varias entidades

Lluvia con granizo en la CDMX en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia con granizo en la CDMX en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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SMN advierte: lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas en camino. Sinaloa y otros estados en alerta por posibles inundaciones. ¿Estás preparado?

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