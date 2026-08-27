Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes y Descargas Eléctricas; SMN Advierte Riesgo en Estados

Más de cuatro fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias con tormentas eléctricas los siguientes días en gran parte de México, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con su pronóstico, el sábado, domingo y lunes habrá precipitaciones muy fuertes en varias regiones; las más intensas de los siguientes tres días ocurrirán en Sinaloa.

Esas condiciones meteorológicas adversas serán originadas por el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión en el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Adicionalmente, el organismo informó que una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, sureste, sur y occidente de México, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Asimismo, una zona de baja presión o posible ciclón tropical se desplazará hacia el oeste-noroeste, pero sin afectar al territorio nacional, aclaró.

Al dar a conocer los detalles del pronóstico del tiempo, el Meteorológico Nacional dio a conocer que este viernes habrá lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

El sábado prevalecerán en esos estados y también se registrarán en Chihuahua, Durango y Nayarit.

Mientras que el domingo, serán siete estados afectados por las precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm: Sonora (norte y centro), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte), Oaxaca (suroeste y este), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

El lunes 31 de agosto, día del regreso a clases en México, habrá lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Oaxaca y Veracruz.

El SMN refirió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, advirtió, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido diversas recomendaciones a la ciudadanía, como evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

También aconsejó mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Así como evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil.

SPB