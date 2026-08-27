Pronóstico del tiempo

Aviso Especial por Lluvia Moderada a Fuerte en Veracruz: Este es el Pronóstico

Autoridades informaron sobre las condiciones meteorológicas que se prevén en el estado. Habrá precipitaciones por varios días.

Pronóstico del clima en Veracruz; anuncian lluviaDe acuerdo con el pronóstico, serán varios días de lluvia en el estado. Foto: Ceec Protección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas en Veracruz: desde el jueves hasta el sábado, se esperan tormentas y vientos fuertes. Conoce cómo afectarán las cuencas del Papaloapan al Tonalá y toma precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+