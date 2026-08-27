Aviso Especial por Lluvia Moderada a Fuerte en Veracruz: Este es el Pronóstico

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, se informó que se activó un aviso especial por lluvia moderada a fuerte en el estado.

Este aviso especial fue emitido por la presencia de una vaguada en el suroeste del Golfo de México y el paso de dos ondas tropicales, la número 32, cuyo eje se ubica al sur de Tabasco, y la 33, ubicada al sur del oeste de Cuba.

Estos sistemas meteorológicos incrementarán el potencial de lluvias y tormentas eléctricas, rachas de viento, probable caída de granizo y la eventual formación de torbellinos.

De acuerdo con el pronostico, será parir de este jueves 27 de agosto y hasta el sábado 29, cuando se registren las precipitaciones, especialmente sobre cuencas del centro y sur.

A continuación, te compartimos el pronóstico del tiempo de los próximos días, según el aviso especial.

Para el jueves 27, se espera probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, mayormente por la tarde, noche y madrugada. Los acumulados se preve que sean de 5 a 15 mm en promedio en la entidad y máximos de 20 a 50 mm, especialmente entre las cuencas del Papaloapan al Tonalá.

El viernes 28, se prevé probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Los acumulados en las cuencas del Papaloapan al Tonalá, serán de 20 a 50 mm, aunque podrían registrarse superiores a 70 mm de forma más dispersa. El oleaje será de 0.5 a 1.0 metros cerca de la costa.

Mientras que para el sábado 29 de agosto, aún existirá probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Además se pronostica viento del Norte, Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h, con rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas.

Los modelos de pronóstico arrojaron que será a partir del domingo 30, cuando las lluvias sean de ligeras a moderadas, con acumulados que se mantendrán dentro de los valores típicos de la temporada, presentándose principalmente por las tardes y noches en zonas montañosas, y durante la noche y madrugada en llanuras y costas.