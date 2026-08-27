Así Luce Hoy Rizzo de 'Vaselina', Reaparece a los 82 Años Tras Alejarse de Hollywood

Stockard Channing, conocida, entre otros papeles, por el de Rizzo en Vaselina, volvió a las pantallas tras un largo periodo de ausencia pública.

La actriz, de 82 años, se dejó ver en la alfombra roja de la premiere europea de Practical Magic 2 (Hechizo de amor 2), celebrada en el cine Odeon Luxe Leicester Square de Londres.

La actriz eligió un traje sastre azul marino oversize sobre una blusa color marfil, complementado con joyería plateada de estilo statement y un llamativo anillo de cóctel color turquesa.

Sus característicos cabellos castaños lucieron ondas voluminosas, mientras que optó por un maquillaje luminoso y labios en tono rosa con acabado brillante.

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En el evento, Channing coincidió con Dianne Wiest, de 78 años, quien retoma su papel como la tía Bridget "Jet" Owens en la esperada secuela.

Ambas se reencontraron además con Sandra Bullock y Nicole Kidman, protagonistas originales de la cinta de 1998, así como con las nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas Joey King y Maisie Williams.

La reaparición de la actriz tiene un significado especial, pues hace unas semanas habló abiertamente sobre su vida alejada de los sets.

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En un ensayo publicado el 5 de agosto en The Sunday Times, la actriz reveló que se ha convertido en una "reclusa feliz" desde la muerte, en 2014, de su pareja de toda la vida, Daniel Gillham, con quien tuvo una relación desde 1990.

Channing se ha casado en cuatro ocasiones y nunca tuvo hijos. En la secuela, la actriz retoma su papel como Frances "Franny" Owens, tía de Sally (Sandra Bullock) y Gillian Owens (Nicole Kidman), mientras que Dianne Wiest vuelve a dar vida a la tía Jet.

La película original, estrenada en 1998, se convirtió con los años en una película de culto pese a no haber sido un éxito comercial en su momento.

La actriz, célebre también por su paso por The West Wing y por su Tony gracias a su trabajo en A Day in the Death of Joe Egg, adelantó que después de este proyecto planea dirigir una producción de Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett.

Pero también dijo que esta película podría ser uno de sus últimos proyectos frente a los reflectores.

Practical Magic 2 llegará a los cines el próximo 10 de septiembre.