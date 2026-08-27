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Así Luce Hoy Rizzo de 'Vaselina', Reaparece a los 82 Años Tras Alejarse de Hollywood

Stockard Channing brilló en la premiere de 'Practical Magic 2' luego de alejarse de la vida pública tras la muerte de su pareja.

asi-luce-stockard-channing-rizzo-vaselina-reaparece-practical-magic-2Foto: Getty Images

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Stockard Channing, la icónica Rizzo de 'Vaselina', regresa a los 82 años en la premiere de 'Practical Magic 2'. Descubre su transformación y sus nuevos proyectos.

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