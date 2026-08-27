Detienen a Presuntos Asesinos de Hermano de Creadora de Contenido en Tuxpan

Dos personas fueron detenidas y enfrentan un proceso legal por su presunta responsabilidad en el homicidio del taxista Habib Juárez Castellanos, hermano de la creadora de contenido Tuxpeña Ruthi San ocurrido en el municipio de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz.

Los señalados fueron identificados como Rey David “N” y/o David “N”, y María Esperanza “N”, quienes de acuerdo con la investigación, ambos habrían abordado el taxi y, durante el trayecto, presuntamente dispararon un arma de fuego contra el conductor.

La creadora de contenido tuxpeña Ruthi San, conocida por compartir contenido sobre cultura mexicana y gastronomía, consignó el homicidio de su hermano a través de su canal.

En la audiencia inicial, un juez legalizó la detención y la Fiscalía formuló imputación por homicidio doloso calificado.

Se determinó, que los acusados permanecerán en prisión preventiva oficiosa, mientras continúa el proceso penal 224/2026.