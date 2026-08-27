Seguridad

Detienen a Presuntos Asesinos de Hermano de Creadora de Contenido en Tuxpan

Dictan prisión preventiva a dos personas por el homicidio del familiar de Ruthi San. Las autoridades investigan el caso.

Detenidos por homicidio en hombre en TuxpanLos detenidos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal. Foto: FGE

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Dos detenidos en Tuxpan enfrentan cargos por el asesinato del hermano de Ruthi San. La justicia avanza con prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.

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