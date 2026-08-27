Seguridad

Despliegan Operativo Policial por Presencia de Hombres Armados en Puebla

El despliegue se registró en una zona donde el pasado 19 de agosto se recuperó un tractocamión robado y un inhibidor de señal.

Trasciende la detención de dos personas durante la movilización.Trasciende la detención de dos personas durante la movilización. Foto: N+

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Presencia de hombres armados en Coronango moviliza a la policía. En la zona hay antecedentes de robo a transporte de carga.

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