Despliegan Operativo Policial por Presencia de Hombres Armados en Puebla

Un operativo de seguridad fue implementado en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango, luego de que habitantes reportaran la presencia de personas presuntamente armadas en la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la movilización se extendió hacia caminos alternos al Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones.

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal confirmó la intervención de elementos policiales en San Francisco Ocotlán, señalando que el despliegue derivó de labores de inteligencia.

La corporación informó que el caso será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y que los detalles serán dados a conocer conforme avancen las indagatorias.

El operativo se mantuvo durante algunas horas dando como resultado el aseguramiento de dos personas, según ha trascendido.

El despliegue se registró en una zona donde el pasado 19 de agosto, la Fiscalía de Puebla realizó un operativo que derivó en la recuperación de un tractocamión con reporte de robo y el aseguramiento de un inhibidor de señal.

Con información de N+

JAPR