Hombre Mayor Muere en la Vía Pública en Veracruz; Investigan Causas del Deceso

Un hombre identificado como 'Nato' de 64 años, murió en la vía pública del municipio de Veracruz presuntamente por un paro cardiorrespiratorio.

Según el reporte el hombre fallecido iba acompañado de su esposa cuando caminaban sobre las calles Playa Escondida y Punta Arena de la Colonia Astilleros, esto al norte de la ciudad de Veracruz. Cuando de pronto empezó a tener problemas respiratorios y fue que se desvaneció.

De forma inmediata hicieron el llamado al C5 mediante el número de emergencias 911 para que se brindara el auxilio, sin embargo, pasaron cerca de tres horas para que paramédicos llegaran al punto a brindar los primeros auxilios.

Lamentablemente el hombre perdió la vida y solo confirmaron ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policiacos delimitaron el área acordonando con cinta amarilla.

Más tarde, elementos periciales realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).