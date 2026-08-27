Accidentes

Hombre Mayor Muere en la Vía Pública en Veracruz; Investigan Causas del Deceso

Un hombre de la tercera edad se desvaneció y falleció al transitar por la colonia Astilleros. Era acompañado por su esposa.

un hombre adulto mayor falleció al caminar por calles de la zona norte de la ciudad de Veracruzun hombre adulto mayor falleció al caminar por calles de la zona norte de la ciudad de Veracruz. Foto: Sergio Aldazaba

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Un hombre mayor muere en la vía pública de Veracruz presuntamente por un paro cardiorrespiratorio. Aseguran los servicios de emergencias demoraron en llegar.

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