Explosión en Taller de Pirotecnia Deja una Persona Muerta en Coscomatepec

Se registró una explosión en un taller de pirotecnia ubicado en la colonia Los Solares, detrás del recinto ferial de Coscomatepec, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida.

En el lugar murió Rafael de 30 años, quien tenía su domicilio cerca de la calle Ignacio Ramírez, en Coscomatepec. La detonación destruyó la vivienda donde se encontraba la víctima.

La detonación se escuchó a varios metros de distancia y causó alarma entre habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Regionales, Protección Civil y corporaciones de seguridad. Las autoridades acordonaron el área y realizaron labores para reducir los riesgos ante la posible presencia de material pirotécnico.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de trabajadores del taller también colaboraron en el retiro de material reactivo para prevenir otro incidente.

La Fiscalía regional de justicia tomó conocimiento de los hechos, y abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar las causas de la explosión. Hasta el momento no hay mayor información oficial sobre estos hechos