Accidentes

Explosión en Taller de Pirotecnia Deja una Persona Muerta en Coscomatepec

Se registró un estallido en en la colonia Los Solares, detrás del recinto ferial de dicho municipio.

Explota taller de pirotecnia en CoscomatepecLa detonación destruyó la vivienda donde se encontraba la víctima. Foto: N+

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Explosión en Los Solares alarma a Coscomatepec: un fallecido y daños en vivienda. Bomberos y Protección Civil trabajan en el lugar.

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