Padre Muere Tras Intentar Salvar a sus Hijos al Caer de Camión en Tonalá

Una tragedia ocurrió a bordo de una unidad del transporte público de la ruta 615, luego de que un hombre muriera tras caer del camión cuando intentaba salvar a sus dos hijos, de 5 meses y 4 años de edad, en la colonia Loma Dorada, en Tonalá.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el padre de familia viajaba con ambos menores cuando, al llegar al cruce de las calles Lomas Sur y Matamoros, una vuelta repentina provocó que su hijo de 4 años cayera de la unidad.

Al intentar ponerlo a salvo, el hombre también salió proyectado por la parte trasera del camión, llevando consigo a su bebé de apenas 5 meses. El padre logró evitar que sus hijos sufrieran lesiones de consideración, pero él resultó gravemente herido tras impactar contra el concreto.

Paramédicos municipales acudieron para atender a las tres personas. Los dos menores fueron reportados con lesiones que no ponían en riesgo su vida, mientras que el padre se encontraba en estado crítico y fue trasladado a un hospital.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre murió mientras recibía atención debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la caída.

Como parte de las primeras investigaciones, autoridades plantearon como una de las hipótesis que el operador de la unidad circulaba con las puertas abiertas, situación que habría contribuido al accidente.

El conductor de la ruta 615 quedó detenido por policías de Tonalá, mientras que personal de la Fiscalía de Jalisco y peritos acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar el nivel de responsabilidad del operador.