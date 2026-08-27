Accidentes

Padre Muere Tras Intentar Salvar a sus Hijos al Caer de Camión en Tonalá

El hombre logró poner a salvo a ambos menores, pero murió por las lesiones que sufrió al caer- El chofer de la ruta 615 fue detenido

Hombre Salva a sus Hijos de Morir al Caer del Camión.Hombre Salva a sus Hijos de Morir al Caer del Camión. Foto: N+

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Padre muere al salvar a sus hijos de caer de un camión. El chofer de la ruta 615 fue detenido.

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