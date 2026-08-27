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Este Es el Significado de Riada, el Fenómeno Repentino que Devastó Zona entre Nepal y Tíbet

La zona afectada se convirtió en un cementerio, donde continúan las labores de búsqueda y rescate de miles de personas atrapadas

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Así Amanece Nepal a Un Día de la Devastadora Riada

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¿Sabes qué es una riada? Un glaciar colapsó en Nepal, causando una devastadora inundación que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos. Descubre más sobre este fenómeno y su impacto en la región.

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