Este Es el Significado de Riada, el Fenómeno Repentino que Devastó Zona entre Nepal y Tíbet

El desprendimiento de un glaciar causó inundaciones que azotaron el norte de Nepal, en el límite con el Tíbet, pero, qué significa riada, la palabra que se hizo popular a raíz de la devastación que causó la muerte de más de 500 personas.

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define riada como el “aumento repentino del caudal de un río, que frecuentemente provoca una inundación”, así como ocurrió en Nepal.

El 26 de agosto, una masa de agua, hielo y rocas arrasó todo un valle entre el norte de Nepal y el suroeste de la región autónoma del Tíbet, en China, con saldo de 579 personas muertas y más de 1,900 desaparecidas.

El colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a 5,200 y 5,500 metros de altura, desencadenó una alerta por sismo de magnitud 5.2, por el fuerte impacto del desprendimiento, documentaron el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Ministerio de Recursos Naturales de China.

El hielo se desplomó más de 1,000 metros sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del río Bhote Koshi, arrastrando rocas y desprendimientos a gran velocidad, lo que se convirtió en una enorme avalancha de lodo.

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En tan solo siete minutos, la riada recorrió 20 kilómetros y arrasó la zona de Gyirong, en el Tíbet, y golpeó Nepal. Por este fenómeno, se registró un aumento del caudal de hasta nueve metros en media hora, en estaciones del río Trishuli, según científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD).

El área con mayor afectación es la ruta de peregrinaciones al monte Kailash y al lago Manasarovar, lugares sagrados para el hinduismo. Ademas, por ahí transitan excursionistas rumbo al Himalaya, Lhasa o el Everest.

A más de 24 horas de la riada, surgieron nuevas alertas por inundaciones ante el posible desbordamiento de un lago que se formó por la obstrucción del río Lhende, a unos 18 kilómetros de Rasuwagadhi.

Autoridades de China ordenaron evacuar algunas zonas del Tíbet, pues prevén mayor acumulación de agua, por lo que existe el riesgo inminente de una fractura que provoque otras inundaciones.

Con información de N+ y agencias.

RMT