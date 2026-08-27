Desmantelan a ‘Los Cerdos’: Así Robaban y Secuestraban en Ecatepec y Otros Municipios de Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron órdenes de aprehensión, en distintas acciones, en contra de cuatro sujetos, presuntamente integrantes del grupo delictivo ‘Los Cerdos’.

Los detenidos fueron identificados como Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’; Diego Bladimir ‘N’; Óscar ‘N’; y Raúl ‘N’. Todos están relacionados con delitos como secuestro exprés con fines de robo, extorsión y robo de vehículo.

Cabe señalar que Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’, es considerado el líder de la banda, la cual tenía operación en los municipios de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, así como en el estado de Hidalgo.

El primer hecho delictivo que se le atribuye a ‘Los Cerdos’ se registró el 13 de julio de 2026, cuando la víctima viajaba a bordo de su vehículo por calles del municipio de Tecámac. En ese momento, presuntamente Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’, y tres sujetos más, actualmente detenidos por un hecho delictivo diverso, habrían interceptado a la víctima para someterla y desapoderarla de la unidad, para posteriormente huir del lugar.

Otra acción ilícita se habría efectuado el 3 de agosto del año en curso, en Axapusco, cuando Diego Bladimir ‘N’ y otro sujeto, ya vinculado a proceso, vestían como policías municipales y viajaban a bordo de una unidad que simulaba ser oficial.

Posteriormente, ambos habrían interceptado a las víctimas, bajo el argumento de realizar una inspección de seguridad protocolaria, posteriormente, arribaron Óscar ‘N’ y Raúl ‘N’, quienes presuntamente las habrían amenazado y desapoderado de sus pertenencias, además de obligarlas a realizar diversas transferencias bancarias.

Además, uno de los sujetos habría abusado sexualmente de una de las víctimas. Finalmente, los implicados habrían despojado a las personas del automóvil y las liberaron en el municipio de Axapusco.

Juan ‘N’, alias ‘El Cerdo’, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que el resto de sus cómplices fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

En caso de ser declarados culpables por robo de vehículo con violencia, podrían enfrentar una pena de hasta 39 años de prisión, mientras que, por los delitos de secuestro exprés con fines de robo y extorsión, la pena podría ser de hasta 100 años.

Con información de N+