Seguridad

Desmantelan a ‘Los Cerdos’: Así Robaban y Secuestraban en Ecatepec y Otros Municipios de Edomex

El grupo delictivo tenía presencia en las zonas de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, así como en el estado de Hidalgo

Integrantes del grupo delictivo 'Los Cerdos'Integrantes del grupo delictivo 'Los Cerdos'. Foto: Fiscalía Edomex

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Cae banda 'Los Cerdos' en Edomex: implicados en secuestros y robos. Líder y miembros podrían recibir penas severas. Infórmate sobre esta operación policial.

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