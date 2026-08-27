Tres personas fueron detenidos durante un operativo coordinado en un inmueble del municipio de Atlixco utilizado presuntamente como punto de almacenamiento y distribución de narcóticos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) desarticuló el sitio donde fueron localizados en flagrancia de Lucio Ángel 'N', Jorge Luis 'N' y Juan 'N'.

Lo anterior fue resultado de un cateo ejecutado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en coordinación operativa con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva.

Fue gracias a denuncias ciudadanas anónimas y labores de inteligencia de las fuerzas de seguridad, que se identificó un domicilio particular en la colonia Los Ángeles que presuntamente operaba de manera continua en la venta de sustancias ilícitas.

Al ingresar en el predio con la orden judicial correspondiente, se aseguraron 54 dosis en bolsas herméticas con sustancia granulada de características similares al cristal, 10 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, una báscula gramera, dinero en efectivo y diversos instrumentos para la dosificación.

El inmueble quedó asegurado con los sellos oficiales de la Fiscalía de Puebla, en tanto que los indicios y los tres masculinos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público como probables responsables de delitos contra la salud.

Con información de N+

JAPR