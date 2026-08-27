Seguridad

Capturan en Flagrancia a Narcomenudistas en Punto de Venta de Droga en Puebla

Derivado de denuncias ciudadanas anónimas y labores de inteligencia, que se identificó un domicilio particular en la colonia Los Ángeles.

Los indicios y detenidos fueron puestas a disposición del Ministerio Público.Los indicios y detenidos fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Foto: N+

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Desmantelan punto de droga en Puebla: 54 dosis de cristal y marihuana incautadas, además de tres personas detenidas.

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