Seguridad

Detienen a 10 Integrantes de la ASAEO, Célula Delictiva Dedicada a la Extorsión en Oaxaca

Fuerzas federales ejecutaron 21 órdenes de cateo en diversos puntos del estado

La acción no se concentró en un solo domicilio ni en un solo municipio. Foto: Gabinete de SeguridadLa acción no se concentró en un solo domicilio ni en un solo municipio. Foto: Gabinete de Seguridad

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