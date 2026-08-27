Detienen a 10 Integrantes de la ASAEO, Célula Delictiva Dedicada a la Extorsión en Oaxaca

Las puertas de 21 inmuebles se abrieron casi al mismo tiempo este jueves en distintos puntos de Oaxaca. En su interior, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) buscaban a los integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), una célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa y dedicada al cobro de cuotas, la extorsión y la invasión de predios.

Cuando el operativo terminó, 10 personas habían quedado detenidas y seis armas de fuego, aseguradas. Junto con ellas, los elementos aseguraron cuatro armas largas y dos cortas.

La acción no se concentró en un solo domicilio ni en un solo municipio. De acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades, se ejecutaron 21 órdenes de cateo en diversos puntos del estado de Oaxaca, como parte de una investigación que ya llevaba tiempo en marcha contra este grupo delictivo, dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La coordinación entre la Semar, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue, según las propias autoridades, la pieza clave para que la operación se ejecutara de manera simultánea y sin margen para que los presuntos responsables pudieran escapar o alertarse entre sí.

A cada uno de los detenidos se le leyeron sus derechos de ley antes de ser trasladado, junto con el armamento asegurado, ante las autoridades competentes, que ahora deberán determinar su situación jurídica.

Las autoridades identificaron al grupo como una célula dedicada específicamente a tres actividades: el cobro de cuotas a comerciantes o habitantes de la zona, la extorsión y la invasión de predios.

Se trata de tres delitos que, de acuerdo con el propio Gabinete de Seguridad federal, están entre los que más lastiman la vida cotidiana de las comunidades, al golpear directamente la economía y el patrimonio de las familias.

AMP