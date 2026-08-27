Seguridad

Vinculan a Proceso a Fernando 'N' por Huachicol Fiscal

Según la FGR, el acusado y su hermano formaban parte de una red criminal que trasladó miles de litros de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos a diversas aduanas marítimas de México

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Vinculan a Proceso a Fernando 'N' por Huchicol Fiscal; Seguirá en el Altiplano

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Fernando 'N', excontralmirante, enfrenta proceso por huachicol fiscal. Acusado de tráfico ilegal de hidrocarburos, su caso revela una red criminal que evadía impuestos en México.

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