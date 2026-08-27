Vinculan a Proceso a Fernando 'N' por Huachicol Fiscal

El excontralmirante Fernando 'N' fue vinculado a proceso este jueves por presuntamente integrar una red dedicada al tráfico ilegal de combustible; el exfuncionario seguirá en prisión preventiva oficiosa, en El Altiplano.

La comparecencia para definir su situación jurídica comenzó ayer, pero se decretó un receso luego de nueve horas de alegatos. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega citó para continuar la vista judicial este 27 de agosto.

La reanudación de la audiencia inició según lo previsto y la Fiscalía General de la República (FGR) logró que la juzgadora formalizara la investigación contra el imputado.

El Ministerio Público acusa a Fernando 'N' de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Ayer, la jueza del caso indicó a las partes que solo reanudaría para tomar la palabra y determinar si concedía el auto de vinculación a proceso.

Según las investigaciones de la FGR, Fernando 'N', junto con su hermano Manuel 'N', ambos sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, formaban parte de una red criminal que trasladó miles de litros de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos a diversas aduanas marítimas de México.

Sin embargo, en los buques tanque que llegaban a puertos como Tampico y Ensenada se reportaba que transportaban aditivos y aceites, y no combustible.