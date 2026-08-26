Seguridad

Investigan a Maestro de Escuela Privada por Presunta Agresión a Menor en Monterrey

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cateo realizado en el colegio católico en El Uro está relacionado a un investigación por presunto abuso

Cateo en colegio privado en El Uro, MonterreyCateo en colegio privado en El Uro, en Monterrey. Foto: N+

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