Investigan a Maestro de Escuela Privada por Presunta Agresión a Menor en Monterrey

La realización de cateos simultáneos en un centro educativo ubicado en el sector El Uro, así como en un domicilio del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, derivó de una investigación contra un docente por presunta agresión sexual a menor o pornografía infantil.

Durante los operativos, tanto en la escuela privada como en la vivienda, peritos aseguraron computadoras y laptops para integrarlas a la carpeta de investigación en relación a los presuntos delitos sexuales.

Las autoridades precisaron que el análisis del contenido almacenado en los equipos electrónicos requerirá de la previa autorización de un juez federal, de acuerdo con lo informado por Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León.

Flores Saldívar agregó que el objetivo de la investigación fue para recabar datos de prueba para esclarecer los hechos relacionados con una presunta agresión sexual a un menor o por pornografía infantil.

Los cateos se llevaron a cabo durante la mañana del martes 25 de agosto, primero en un colegio privado católico en el sector de El Uro, y de manera simultánea en una casa en San Nicolás de los Garza. La investigación continúa por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero hasta el momento no hay personas detenidas por este caso.

Con información de Ángel Giner | N+

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