Seguridad

Abandonan Dos Cuerpos Sin Vida a un Lado de la Carretera Silao - Irapuato

De acuerdo a información de autoridades, ambas víctimas presentaban huellas de violencia y signos de descomposición.

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Dos cuerpos abandonados en la carretera Silao-Irapuato presentan huellas de violencia. La policía resguarda la zona.

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