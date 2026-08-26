Abandonan Dos Cuerpos Sin Vida a un Lado de la Carretera Silao - Irapuato

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron tras el reporte sobre el hallazgo del de los cuerpos de dos hombres sin vida en la Carretera que va de Silao a Irapuato, a la altura de la comunidad Los Menores.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron por la tarde noche del martes, cuando se informó sobre la presencia de dos cuerpos a un costado de la carretera, siendo esto reportado por automovilistas.

Los primeros en llegar fueron policías estatales, quienes en compañía de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, resguardaron la zona, al mismo tiempo que confirmaban el hallazgo de los cuerpos.

Ahí, también se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que a los agentes del Servicio Médico Forense, quienes al llegar comenzaron con las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con información de autoridades, ambos cuerpos presentaban huellas de violencia y signos de descomposición, por lo que la zona fue acordonada y resguardada por los policías.

Una de las víctimas vestía una playera roja, mientras que de la segunda persona únicamente se alcanzaba a observar una bermuda amarilla y tenis blancos, debido a que se encontraba debajo del otro cuerpo.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas pudo ser identificada por las autoridades correspondientes.