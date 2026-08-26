Cambio climático

Piden Soluciones Reales ante Inundaciones en el Centro Histórico de Puebla

Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles señalaron que la problemática amerita medidas integrales más allá de acciones ciudadanas.

Soluciones Inundaciones Centro Histórico Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de PueblaColegio de Ingenieros Civiles de Puebla Pide Estrategias contra Inundaciones en Puebla. Foto: N+

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Ingenieros Civiles de Puebla alertan: las lluvias inundan el Centro Histórico. Proponen medidas integrales y concientización ciudadana para evitar desastres.

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