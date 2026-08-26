Piden Soluciones Reales ante Inundaciones en el Centro Histórico de Puebla

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla mostró preocupación por las inundaciones que se han registrado en distintos puntos de la capital poblana durante la temporada de lluvias.

Los especialistas señalaron que la solución a estas anegaciones en el Centro Histórico de la ciudad debe ser integral y requiere de la participación tanto de las autoridades como de la sociedad.

Consideraron necesario reforzar la concientización para evitar que la población arroje basura en calles, barrancas y vasos reguladores, ya que los desechos pueden obstruir el desalojo del agua.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Son los Semáforos Pluviales en Puebla: ¿Para Qué Sirven y Cómo Funcionan?

Sin embargo, aclararon que el problema no puede resolverse únicamente con acciones ciudadanas, por lo que se requiere una estrategia integral entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para prevenir y disminuir los riesgos.

De acuerdo con el Doctor Miguel Alejandro Muñoz, quien funge como Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, propuso el desazolve de todos los vasos reguladores de la ciudad.

"El vaso regulador puente negro está hecho un basurero lo cual impide su capacidad, podemos hacer de manera inmediata el desazolve de todo el vaso regulador y todos los vasos reguladores de la ciudad".

Sobre los denominados semáforos pluviales instalados en zonas susceptibles a inundaciones, los ingenieros consideraron necesario fortalecer el sistema de advertencia.

Los especialistas aseguraron que no basta con la señalética, pues en muchos casos los automovilistas llegan a los puntos de riesgo sin conocer previamente las condiciones del lugar.

Por ello, propusieron incorporar señales de alertamiento más visibles y oportunas en tiempo real que permitan advertir a los conductores sobre el peligro antes de ingresar a una vialidad inundada.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ