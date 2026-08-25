Seguridad

Fiscalía Catea Colegio Privado por Investigación Especializada en Monterrey, NL

Personal de Criminalística revisa documentos y cámaras de seguridad mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos

Fiscalía indaga posibles delitos en colegioInvestigan colegio por posible trata de personas.Foto: N+

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La Fiscalía realizó diligencias en un colegio de El Uro para recabar evidencias relacionadas con una investigación de presunta trata de personas.

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