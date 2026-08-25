Fiscalía Catea Colegio Privado por Investigación Especializada en Monterrey, NL

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en un colegio privado ubicado en la zona de El Uro, al sur de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con posibles delitos en materia de trata de personas.

El despliegue de las autoridades se llevó a cabo en las instalaciones de un colegio privado, ubicado a aproximadamente 500 metros de la avenida Eugenio Garza Sada. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las diligencias están a cargo de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas.

Durante el operativo, personal de Servicios de Criminalística ingresó al plantel para realizar distintas labores de investigación y recabar información que pueda ser integrada a la carpeta correspondiente.

Entre las acciones realizadas se encuentra la búsqueda y recopilación de posibles evidencias, así como la revisión de material de videovigilancia del colegio. Las autoridades analizan imágenes de las cámaras de circuito cerrado con el objetivo de obtener información que permita establecer lo ocurrido y determinar si existen elementos relacionados con la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha dado a conocer cuántas personas podrían estar relacionadas con la investigación ni se ha establecido públicamente si existen víctimas.

Tampoco se ha informado si entre las personas que pudieran estar involucradas se encuentran menores de edad, maestros u otros integrantes de la comunidad educativa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catea Fiscalía Colegio en Col. El Uro en Monterrey, Nuevo León

El inmueble permanece bajo revisión mientras los agentes especializados continúan con la recopilación de indicios. Este despliegue forma parte de una movilización que también contempla otra intervención de las autoridades en un domicilio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Aunque ambos operativos se realizan de manera paralela, las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre los inmuebles y las investigaciones. En el caso del colegio ubicado en El Uro, la presencia de los elementos de la Fiscalía generó movimiento en la zona durante las primeras horas del día, mientras el personal especializado desarrollaba las diligencias dentro del plantel educativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer personas detenidas ni resultados definitivos derivados del cateo. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa con el análisis de las evidencias recabadas en el lugar.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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