Seguridad

EUA Reporta Caída de 22% en Muertes por Fentanilo durante Administración Trump

La Casa Blanca reitera que desmantelar los cárteles de las drogas y arrestar a narcotraficantes contribuye a tener un país más seguro

Pastillas de fentanilo al ser prensadas en una máquina, en la oficina de Reuters en Nueva York. Foto: ReutersPastillas de fentanilo al ser prensadas en una máquina, en la oficina de Reuters en Nueva York. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+