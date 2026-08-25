EUA Reporta Caída de 22% en Muertes por Fentanilo durante Administración Trump

El Gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado una histórica disminución en las muertes por fentanilo en Estados Unidos de América (EUA), aseguró la Casa Blanca al reportar una caída del 22% en los decesos por consumo de esta droga sintética.

En redes sociales, destacó además que desmantelar los cárteles del narcotráfico, asegurar las fronteras y arrestar a los traficantes de drogas contribuye a un país más seguro.

“La Administración Trump ha impulsado una reducción histórica de las muertes por fentanilo, salvando así vidas estadounidenses”, abundó.

En ese marco, la Casa Blanca reportó una disminución del 22% en las muertes por fentanilo y un 14% en las muertes totales por sobredosis de drogas.

Cabe señalar que desde el mes pasado, el Gobierno de Trump manifestó en un comunicado que los decesos por ese enervante se han desplomado y siguen disminuyendo drásticamente.

Caen muertes relacionadas con fentanilo y otros opioides sintéticos en Estados Unidos. Gráfico: N+

Las autoridades atribuyeron eso una campaña en múltiples frentes, como asegurar la frontera, combatir a las bandas transnacionales y ejercer la máxima presión sobre los proveedores extranjeros y los narcoterroristas.

De acuerdo con las cifras oficiales, los decesos por fentanilo pasaron de 48 mil 913 en 2024 a 38 mil 084 en 2025.

Mientras que el número de muertes por sobredosis bajó de 81 mil 313 en 2024 a 69 mil 973 en 2025.

Según el Gobierno estadounidense, Trump ha implementado varias acciones para lograr esos resultados. Ejemplificó que en diciembre de 2025 designó a los principales cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

"Esto le permitió imponer poderosas sanciones, confiscar activos y mejorar las herramientas de enjuiciamiento para desmantelar sus operaciones", sostuvo.

SPB