¿Terminó la Crisis por Fentanilo en América del Norte? Detectan Nuevas Sustancias Más Potentes

Expertos de la ONU advierten que los nuevos productos pueden provocar una serie de emergencias agudas y muertes por sobredosis

Fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis y marihuana decomisados en Florida, EUA, en marzo 2026. Foto: USA TODAY Network vía ReutersFentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis y marihuana decomisados en Florida, EUA, en marzo 2026. Foto: USA TODAY Network vía Reuters

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La ONU alerta: aunque las muertes por fentanilo disminuyen, nuevas sustancias amenazan con emergencias agudas. ¿Qué significa esto para América?

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