¿Terminó la Crisis por Fentanilo en América del Norte? Detectan Nuevas Sustancias Más Potentes

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó sobre la introducción de nuevas drogas, más potentes o peligrosas que el fentanilo, debido a que los traficantes están aprovechando la tecnología y la inestabilidad global.

En su Informe Mundial sobre las Drogas publicado hoy, 26 de junio de 2026, señaló que en 2024 se registró un máximo histórico de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) en el planeta:

El número de NSP que circulaban en los mercados de drogas ese año alcanzó las 755, de las cuales, 118 fueron reportadas por primera vez.

¿Pero esto significa que el pico de la crisis por el fentanilo ya pasó en América del Norte? Expertos de la UNODC señalaron qué es lo que está pasando en la región.

¿Crisis por opioides sintéticos en América del Norte, a la baja?

Entre los principales hallazgos del informe, para la región de América, el organismo de la ONU destacó la disminución de muertes por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos —como el fentanilo— en Estados Unidos y Canadá.

Bryce Pardo, investigador y oficial de la UNODC en la sede en Viena, señaló en una sesión informativa con medios que el pico de la crisis en esos dos países “parece haber pasado, con una disminución en 2024 de las muertes por opioides relacionadas con los fentanilos”.

“Según los datos oficiales del número de muertes por sobredosis, sí hemos visto una bajada por casi 24 meses; quizás estamos fuera del pico de la crisis. Hay que ver lo que va a pasar, pero hasta el momento tenemos datos oficiales hasta el fin de 2024 y datos provisionales hasta mediados de 2025 en los que hemos visto una bajada cada mes en la tasa de sobredosis”.

Sin embargo, alertó que sigue a niveles muy altos, “estamos hablando de cientos de miles de muertes al año, pero pasamos del pico que fue de más de 100 mil solamente en los Estados Unidos en un año”.

Al ser cuestionado sobre por qué la disminución, comentó que una teoría es que es algo cíclico, y ejemplificó casos como las epidemias de COVID o influenza, donde crece la tasa de mortalidad y después de un punto baja. “También hemos visto esto en otras epidemias de drogas”, dijo.

Otras explicaciones, señaló Pardo, tienen que ver con las respuestas y la política de las naciones, por ejemplo, el aumentar la accesibilidad de medicamentos para evitar o tratar la sobredosis, como la naloxona y la metadona.

“También se puede decir que quizás haya una respuesta en la oferta; en 2023-2024 China se impuso en controles e investigaciones sobre los vendedores de precursores químicos. Quizá los tres fenómenos se mezclan para una bajada en la tasa de sobredosis”, indicó.

¿Cuáles son las nuevas sustancias detectadas?

Al presentar un panorama global de los hallazgos claves del informe 2026, el experto advirtió que aunque el fentanilo es el que representa la mayor parte de los daños derivado del consumo de los opioides, en más mercados se han detectados sustancias como nitazenos y orfinas.

“Hemos detectado en más mercados los nitazinos, que es una familia de opioides sintéticos nueva, también hemos detectado otras familias como las orfinas, es una nueva familia de super potentes opioides sintéticos. Estos nuevos productos pueden provocar una serie de emergencias agudas y muertes por sobredosis en mercados. En Canadá y los Estados Unidos, la crisis de los opioides en las dos primeras décadas de este siglo causó casi un millón de muertos”.

Pardo indicó que se han detectado nitazenos en mercados en Europa, África y América del Sur.

“Han surgido nuevos opioides, mucho más potentes que el fentanilo, como las orfinas. Desde el 2019 se han identificado nitazenos en 37 países, lo que se convierte en sustancias mucho más extendidas geográficamente, de lo que jamás lo han estado los fentanilos”.

En 2024, el fentanilo, los nitazenos y las orfinas dominaron los opioides sintéticos recién detectados.

El investigador además alertó que desde 2022, se han reportado varios cientos de muertos relacionados con nitazenos en varias regiones, pero expuso que es probable que la cifra esté subestimada debido a la falta de detección de las nuevas drogas.

“Estamos viendo quizás un cambio en estos mercados y debemos poner atención en este problema”, remarcó.

Sobre este tema, Mónica Juma, directora ejecutiva de UNODC, dijo en el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 que "hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes".

Según el organismo, los traficantes de drogas están aprovechando la tecnología y la inestabilidad mundial para introducir nuevas drogas, experimentar con diferentes rutas y métodos de comercio, y expandirse agresivamente hacia nuevos mercados.

"La necesidad de centrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado nunca ha sido tan urgente. Debemos intensificar los esfuerzos de disuasión, aumentar el intercambio de inteligencia y coordinar operaciones conjuntas, al tiempo que invertimos más en prevención y tratamiento", apuntó Juma.

El panorama mundial de las drogas

De acuerdo con el informe, se estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024 , es decir, el 6.2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, frente al 5.2% de 2014.

El cannabis sigue siendo la droga más consumida, con 256 millones de usuarios en 2024.

Le siguen los opioides (63 millones), las anfetaminas (32 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones).

La producción de cocaína continuó creciendo en 2024, multiplicándose por más de cuatro en los últimos diez años hasta alcanzar una estimación de más de 4 mil toneladas (en estado puro).

Por otra parte, la UNODC destacó el impacto del consumo de drogas en la seguridad.

Explicó que el consumo de drogas puede asociarse con delitos de tipo adquisitivo, violencia en el seno de las familias y grupos sociales, y la victimización de quienes consumen drogas.

Pero esos resultados están influidos por factores más amplios, como el contexto del consumo, los antecedentes personales y factores contextuales de la comunidad.

En este apartado, Bryce Pardo indicó que la violencia relacionada con el tráfico de cocaína es particularmente visible en América Latina y El Caribe.

“Existen redes de tráfico alrededor del mundo, mercados grandes de drogas, pero esta región por varios factores es la más violenta en todo el mundo”, indicó.

SPB