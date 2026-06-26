Suspenden Marcha del Orgullo LGBT+ en París por la Ola de Calor Que Azota al País

Las temperaturas en el país rondan los 40 °C, por lo que los organizadores atendieron el llamado del gobierno y decidieron postergar el evento

Un hombre se refresca en una fuente en Chamonix, FranciaUn hombre se refresca en una fuente en Chamonix, Francia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Marcha del Orgullo LGBT+ en París se pospone por una ola de calor extrema. Las temperaturas alcanzan los 40 °C, poniendo en riesgo la salud pública. Descubre más sobre esta decisión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+