Suspenden Marcha del Orgullo LGBT+ en París por la Ola de Calor Que Azota al País

Ante la ola de calor en Francia, cuyas temperaturas rondan los 40 °C, el gobierno galo pidió suspender la celebración de la Marcha del Orgullo LGBT+, que se llevaría a cabo este sábado en París.

Los organizadores del evento atendieron la petición de las autoridades y solo postergarán la fecha, por lo que no está cancelada, indicaron.

"La marcha queda postergada; pensamos organizarla en septiembre, pero todo el equipo debe reunirse para ver cómo hacemos", comentó Anouk Veyret, copresidenta de Inter-LGBT.

Patrice Faure, prefecto de la Policía de París, fue quien hizo el llamado para suspender la marcha, así como el de los festivales Solidays.

Incluso, amenazó con prohibir los eventos si no se anulaban, ya que la ola de calor excepcional, que inició el 21 de junio, "pone a prueba a los servicios de emergencia y a los centros de salud".

Festival de música, cancelado

Los organizadores de Solidays anunciaron a los voluntarios la anulación de este festival de música, que durante tres días debía reunir a unas 200 mil personas en París, indicaron a AFP varias fuentes.

La Prefectura también anunció este jueves la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes, como hicieron el domingo pasado durante la Fiesta de la Música.

Estas medidas buscan reducir la presión sobre los servicios de urgencias y los hospitales de la capital, máxime cuando esta ola de calor recuerda a la de 2003, que dejó casi 15 mil muertos en Francia.

Por su parte, Philippe Juvin, jefe de Urgencias del hospital Georges Pompidou, uno de los principales de París, señaló que la situación es "extremadamente grave".

Desde el lunes, "la llegada de pacientes no disminuye, ayer aumentó mucho", explicó a los medios BFMTV/RMC. "Los pasillos están llenos" de pacientes "más bien ancianos", con "hipertermias muy elevadas", señaló.

De acuerdo con el gobierno, suman 55 las muertes por ahogamiento en Francia, esto porque los ciudadanos ingresan a cuerpos de agua para intentar combatir las altas temperaturas.

ICM