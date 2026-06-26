ONU Insta a Estados Unidos a Evitar la Muerte de Migrantes Bajo Custodia del ICE

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Estados unidos tomar medidas para evitar la muerte de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Además, el Alto Comisionado, Volker Türk, exigió que se hagan investigaciones independientes de todos los fallecimientos bajo custodia de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

El funcionario de Naciones Unidas dijo que es alarmante que, según datos oficiales del gobierno estadounidense, en los primeros cinco meses de este 2026, 18 personas fallecieron durante la custodia del ICE.

En este mes de junio, se sumó una nueve muerte en las mismas condiciones. Es decir, un total de 19 muertes en lo que va de este año. Mientras que en 2025, hubo 33 fallecimientos, en comparación con los 11 de 2024.

I call for deaths in U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) custody to be investigated promptly, and those responsible held to account. The lack of transparency around them undermines accountability.https://t.co/hHZDmUezEr pic.twitter.com/l9MXHqOWrd — Volker Türk (@volker_turk) June 26, 2026

Falta de transparencia

Türk señaló en un comunicado que en todos estos casos hay falta de transparencia, lo que socava la rendición de cuentas.

“Exijo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas sobre todas las muertes ocurridas bajo custodia del ICE. Los responsables de violaciones de la ley deben rendir cuentas y deben respetarse los derechos de las familias de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de que no se repitan”.

Refirió que las muertes ocurrieron durante la aplicación de las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, que actualmente mantienen bajo custodia del ICE a 60 mil personas, en comparación con las aproximadamente 40 mil de principios de 2025, según los últimos datos oficiales.

Y existen planes para aumentar aún más la capacidad de detención hasta alcanzar las 90 mil personas a finales de 2026, según se lee en el documento de la ONU.

Por otra parte, denunció la constante deshumanización y criminalización de migrantes y refugiados.

Condiciones infrahumanas

De acuerdo con el comunicado, con frecuencia, las personas detenidas, que incluyen a familias enteras con niños y personas médicamente vulnerables, sufren condiciones de arresto y trato inhumano, lo que implica:

Atención médica y alimentación inadecuadas.

Exposición a brotes de enfermedades en instalaciones superpobladas.

Falta de información sobre el paradero de los detenidos durante los traslados.

Incertidumbre sobre el estatus legal, lo que genera sufrimiento psicológico.

Según la ONU, se han presentado denuncias "preocupantes" sobre el uso de la fuerza; además de que cinco de las muertes reportadas en 2026 fueron clasificadas como suicidios.

El Alto Comisionado también expresó su alarma por el uso de aislamiento solitario, ya que cuando es prolongado o indefinido, podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

“Todos estos factores agravan la vulnerabilidad y suscitan serias dudas sobre si algunas de estas muertes bajo custodia del ICE podrían haberse evitado”.

Medidas a considerar

Entre las medidas señaladas por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se deben priorizar alternativas a la detención, como no realizarlas a personas con problemas médicos o de salud mental graves, así como para mujeres embarazadas.

Y en el caso de los menores de edad, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres, no deben ser sometidos a detención migratoria.

Además, las autoridades de migración deben garantizar centros de detención que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, lo que incluye:

Respetar la dignidad.

Evitar el hacinamiento.

Proporcionar acceso oportuno a la atención médica, incluidos los servicios de salud mental.

La notificación a las familias.

La asistencia consular, la representación legal y los servicios de interpretación.

La ONU consideró necesaria la implementación de mecanismos de supervisión independientes para la detención de migrantes y subrayó el papel crucial de los órganos legislativos en la supervisión de las prácticas de control migratorio y la financiación pública asociada.

Finalmente, pidió que no se envíe de vuelta a nadie a lugares donde pudiera estar en peligro su integridad, sus derechos humanos u otros daños irreversibles.

Con información de N+

ICM