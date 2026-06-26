ONU Insta a Estados Unidos a Evitar la Muerte de Migrantes Bajo Custodia del ICE

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió investigaciones independientes por las muertes ocurridas en centros de detención

Agente del ICE permanece enfrente del Centro de Detención de Delaney Hall, en Newark, Nueva JerseyAgente del ICE permanece enfrente del Centro de Detención de Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Foto: Reuters

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Alarmante: 19 muertes de migrantes bajo custodia del ICE en 2026. ONU exige transparencia y medidas urgentes para proteger derechos humanos.

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