Niños Migrantes en la Ciudad de México Sueñan con Ser Futbolistas Profesionales

Menores de Colombia, Venezuela y El Salvador, cuyas familias buscaban llegar a EUA y que ahora viven en condiciones precarias en Gustavo A. Madero, sueñan con ser jugadores profesionales

Niños migrantes sueñan con ser futbolistas profesionalesFoto: N+

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Niños migrantes en CDMX sueñan con ser futbolistas como Messi y Neymar. En condiciones precarias, entrenan para cambiar su destino y ayudar a sus familias. Descubre su inspiradora historia.

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