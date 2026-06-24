Niños Migrantes en la Ciudad de México Sueñan con Ser Futbolistas Profesionales

En la Ciudad de México, niños migrantes de Colombia, Venezuela y El Salvador, cuyas familias buscaban llegar a Estados Unidos, y que ahora viven en condiciones precarias en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero, sueñan con convertirse en futbolistas profesionales.

Al respecto, Matías, un niño migrante indicó:

“Quisiera ser un jugador como Cristiano o Messi o Neymar”

Diariamente Joiner y Matías, niños migrantes que viven en México, entrenan futbol en una pequeña cancha cerca el campamento migrante en la Gustavo A. Madero, dicen que les gustaría llegar a ser profesionales para sacar a su familia adelante.

Joiner, niño migrante venezolano, aseguró:

“Mi sueño es ganar la primer copa del mundo de Venezuela, uno sacar obviamente a mi familia adelante y dos que pues vean que no por ser migrante eres malo en cualquier deporte”

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Migrantes FC

Jorge Rivero es el entrenador de este equipo, compuesto en su mayoría de menores cuyas familias frenaron su camino a migrar a Estados Unidos.

“Nuestro equipo se llama Migrantes FC y sábado tras sábado viene algún Pilares con sus equipos y aquí hacemos torneos, juegos amistosos donde ellos pues el momento que estén en este país sean bien arropados que estén contentos aunque después de que se termine esto se vuelven a su realidad”, señaló.

Los menores dicen que gracias al juego olvidan el duro trayecto tras salir de su lugar de origen.

Como lo refiere Joiner:

“Más difícil es cuando vas pasando los países porque la gente te devuelve pues tú pagas digamos mil dólares para subir un país y te devuelven y el dinero se pierde, todo se pierde”

Por su parte Matías, aseguró:

“Hemos caminado y hemos venido en bus, difícil porque también veníamos con nuestro hermanito pequeño y teníamos que cargar mochilas”

Nutrición

Jorge fomenta en los juegos el respeto y la colaboración, y cuenta que uno de los mayores desafíos ha sido mantenerlos saludables.

“En el tema de nutrición es muy difícil pues no todos tienen la alimentación adecuada, tenemos un compañero Samuel, nuestro portero del equipo Migrantes hace un par de semanas jugando con nosotros se sintió mal, su mamá lo llevo al doctor y le detectaron leucemia”, aseguró Rivero.

Yoko González es madre migrante venezolana y tiene un año en México, dice que el futbol les ha dado esperanza de salir adelante, aunque por el momento el sueño de acudir a un partido se ve casi inalcanzable.

“Ellos no han perdido el sueño de que saben que algún día lo van a hacer”, explicó.

Los pequeños migrantes futbolistas dicen que si logran ser famosos ayudarán a otros niños.

“Si yo fuera famoso buscaría hospitales para ayudarlos a conseguir una cura al cáncer, para que se motiven a cuando salir del hospital puedan jugar también”, aseguró Joiner.

Con información de Dafne Mora y Fernando Guillén

LECQ