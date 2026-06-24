Consulta la Lista de los Más de Mil Policías que Pueden Infraccionar en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México actualizó la lista de los policías que están autorizados para emitir infracciones de tránsito, ante el aumento de visitantes por el Mundial 2026 que se organiza en la capital del país. En N+ te contamos quiénes son estos agentes.

Los que pueden infraccionar son 1,287 policías en total, incluidos 123 elementos de la Policía Bancaria Industrial y Policía Auxiliar pertenecientes a 13 alcaldías. Estos últimos tomaron un curso de 80 horas para capacitarse debido al torneo de la FIFA.

El acuerdo 30/2026 fue publicado el pasado 10 de junio en la Gaceta Oficial de la CDMX, con la firma del titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. En dos tablas, se detalla el nombre completo y el número de placa de los policías que pueden sancionar en temas de vialidad.

El tema cobró relevancia en las últimas horas, luego de que se difundiera que policías de la PBI podían multar a los automovilistas. La noche del martes 23 de junio, la policía capitalina detalló los alcances de esa disposición.

En primer lugar, indicó que el objetivo es mejorar la movilidad y garattizar el derecho de tránsito. En segundo término, precisó que esto se acordó desde el 18 de marzo con las alcaldías participantes, las cuales eseleccionaron a quienes serían capacitados.

Asimismo, detalló que la capacitación de los 123 agentes adicionales fue en clases impartidas por multiplicadores de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Bloomberg Philantropies/Iniciative for Global Road Safety en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

"Atenderán a partir de hoy las problemáticas focalizadas de vialidad por cada demarcación", añadió.

¿Dónde están los agentes que pueden infraccionar?

Estos agentes están concentrados en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se apuntó que las problemáticas viales son diferentes en cada alcaldía. Pero los agentes igual están autorizados para recuperar espacios públicos que sean afectados por estacionamiento prohibido, vehículos abandonados o chatarra.

La SSC-CDMX señaló que el refuerzo de los 123 agentes estará vigente mientras dure la competencia internacional de la FIFA y se evaluará su continuidad.

"En caso de detectar que algún policía abusara de sus atribuciones, la SSC le podrá retirar la autorización para emitir infracciones, o bien, cancelar la participación de la alcaldía en el programa", añadió.

En el siguiente documento puedes consultar la lista de todos los más de mil policías que pueden infraccionar en la Ciudad de México. Puedes revisarlo a partir de la página 10.

ASJ