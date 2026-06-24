Consulta la Lista de los Más de Mil Policías que Pueden Infraccionar en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México actualizó la lista de los policías que están autorizados para emitir infracciones de tránsito, en el marco del Mundial 2026

PolicíasLas autoridades determinarán si continúa el programa con los refuerzos. Foto: Cuartoscuro.

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Descubre quiénes son los 1,287 policías autorizados para infraccionar en CDMX. Consulta la lista completa y conoce cómo se prepararon para mejorar la movilidad.

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