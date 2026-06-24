Sentencian a Madre por Ayudar a su Hijo a Asesinar a su Novia en Ecatepec, Edomex

La Fiscalía Edomex informó cómo madre e hijo asesinaron a la novia del joven en el municipio de Ecatepec, Edomex

Una mujer y su hijo fueron detenidos por asesinar a la novia del joven en EcatepecFoto: Especial
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