Sentencian a Madre por Ayudar a su Hijo a Asesinar a su Novia en Ecatepec, Edomex

Un caso más de feminicidio estremece al Estado de México. La Fiscalía local dio a conocer los detalles de la sentencia a una madre e hijo, quienes participaron en el asesinato de una joven en el municipio de Ecatepec; esto pasó.

De acuerdo con las autoridades, la Autoridad Judicial dictó una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor, por su responsabilidad en el delito de feminicidio, actos suscitados en esta demarcación.

“Los hoy sentenciados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedaron a disposición de un Órgano Judicial”, afirmó la Fiscalía Edomex.

¿Cómo ayudó la madre a su hijo con el feminicidio de su novia en Ecatepec?

Luego de obtener y analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Jesús Alexis y María Isabel pasarán 70 años en prisión.

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en noviembre de 2022, cuando la víctima de 30 años de edad se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su suegra al interior de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Ecatepec.

Pero en algún momento de la convivencia, Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor comenzaron a agredir físicamente a la joven hasta privarla de la vida.

Después de cometer el feminicidio, Jesús trasladó el cuerpo de su novia en una camioneta color gris hasta el kilómetro 40 + 800, con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, donde lo abandonó.

Mientras el sujeto fue a abandonar los restos de la víctima en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, su mamá, María Isabel Ortiz Minor, limpió el domicilio donde se registró el feminicidio con el fin de buscar entorpecer las investigaciones.

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público, inició las investigaciones correspondientes; a través de ellas identificó a los probables responsables, por lo que, solicitó y obtuvo de un juez orden de aprehensión en su contra.

EPP