Fue a Mazatlán para Celebrar su Cumpleaños y Desapareció: Hallan Restos de Turista de Querétaro

José Isaías García Rosey, de 23 años de edad, desapareció junto a sus amigos durante sus vacaciones en Mazatlán, Sinaloa; así lo localizaron

José Isaías García Rosey desapareció en abril de 2025 y fue hallado sin vidaFoto: Archivo

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José Isaías García Rosey viajó a Mazatlán para celebrar su cumpleaños y desapareció. Sus restos fueron hallados en Concordia. La búsqueda de sus amigos sigue.

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