Fue a Mazatlán para Celebrar su Cumpleaños y Desapareció: Hallan Restos de Turista de Querétaro

José Isaías García Rosey, un turista de 23 años de edad, originario de San Juan del Río, Querétaro fue localizado sin vida en el municipio de Concordia, Sinaloa; viajó a ese lugar para celebrar su cumpleaños.

De acuerdo con los primeros reportes, José Isaías y sus dos amigos, Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, de 18 y 28 años, desaparecieron el 7 de abril de 2025. Los jóvenes acudieron a celebrar el cumpleaños, incluso enviaron fotografías de ellos en la playa a sus familiares.

Sin embargo, a su regreso a Querétaro toda la felicidad del viaje se esfumó. Según sus familiares, perdieron comunicación con ellos cuando tomaron la desviación hacia La Concordia.

En este punto dejaron de contestar llamadas y se perdió la ubicación en tiempo real que uno de ellos compartió con su novia, así lo explicó Juan Carlos Rosey, tío de José Isaías a N+ el 10 de abril de 2025.

“El día lunes que se disponían a regresar, se perdió toda comunicación en la comunidad de Concordia. Mi hermana, que es madre de Isaías, tuvo su última comunicación el día lunes a las 8 cuando él hacía manifestación de que ya venía de regreso”, aseguró.

A partir de ese momento, comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero de los tres jóvenes, quienes únicamente habían emprendido el viaje para celebrar la vida.

¿Cómo localizaron a José Isaías García Rosey?

Las investigaciones permitieron obtener indicios a partir de la última ubicación registrada por uno de los celulares, lo que los condujo a un predio cercano al sitio donde los jóvenes fueron vistos por última vez.

En este punto llevaron a cabo diversas labores de rastreo logrando un marcaje positivo que derivó en diligencias ministeriales. Posteriormente en los análisis genéticos se confirmó que los restos hallados en la zona pertenecían a José Isaías.

“Hoy despedimos con el corazón roto a mi sobrino José Isaias García Rosey, que después de más de un año desaparecido, volvió a casa y ya esta descansando”, escribió su tía Michel Fuentes.

Las autoridades y los colectivos de búsqueda de Querétaro y Sinaloa continúan con las labores en la zona para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los otros dos jóvenes queretanos.

Apenas el Colectivo Voces sin Justicia de Mazatlán había informado el hallazgo de 5 cuerpos en fosas clandestinas en esa misma zona; se espera la identificación de los restos.

EPP