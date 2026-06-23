Mesero Desaparece al Salir de Su Trabajo en Tamaulipas; Temen por su Vida

Un nuevo caso de desaparición tiene en alerta a las autoridades de Tamaulipas, debido a que recibieron el reporte de ausencia de un mesero identificado como Fortunato Santiago Hernández; su familia pide ayuda para localizarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, se desconoce el paradero del hombre, de 56 años de edad, desde el viernes 19 de junio de 2026, cuando su familia conversó con él al momento que salía de su trabajo.

“Amigos y familiares les pido por favor su colaboración de compartir la publicación en grupos y páginas para poder localizar a mi papá", escribió uno de sus hijos.

Una vez no supieron nada de “Nato”, como le dicen de cariño, sus seres queridos acudieron a realizar una denuncia ante las autoridades correspondientes e iniciaron una intensa campaña de búsqueda en redes sociales con la difusión de su ficha de búsqueda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colectivos de Búsqueda en Crisis Ante Incremento de Desapariciones en Guanajuato

¿Quién es Fortunato Santiago Hernández?

La última vez que tuvieron contacto con Fortunato Santiago Hernández fue el 19 de junio alrededor de las 17:00 horas, justo cuando dejaba su centro de trabajo ubicado en el municipio de Reynosa.

"Salió de su trabajo (y no volvimos a saber de él). Vestía zapatos y pantalón negro, playera blanca", describieron.

Según la ficha de búsqueda, Fortunato Santiago Hernández tiene las siguientes característica físicas, las cuales son clave para identificarlo:

Estatura: 170 cm

Peso: 70 kg

Tez: Moreno claro

Complexión: Regular

Cara: Redonda

Cabello: Abundante, negro y lacio

Ojos: Café oscuro, redondos y pequeños

Frente: Pequeña

Cejas: Gruesas

Nariz: Mediana

Boca: Grande

Labios: Gruesos

Mentón: Bilovado oval

Pómulos: Bajos

Barba/Bigote: Café/castaño escaso

Otros detalles importantes para ayudarlo a volver a reunirse con su familia, son sus señas particulares:

Lunar en la mejilla izquierda de color café oscuro de aproximadamente 2 cm

Su familia se encuentra muy angustiada y agradece cualquier información que ayude a su búsqueda o localización.

“Se considera que puede ser víctima de un delito”, establece la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Tamaulipas.

EPP