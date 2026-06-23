Mesero Desaparece al Salir de Su Trabajo en Tamaulipas; Temen por su Vida

La familia de Fortunato Santiago Hernández pide ayuda para localizar al mesero que desapareció al salir de su trabajo en Tamaulipas

Autoridades buscan a Fortunato Santiago Hernández quien desapareció en TamaulipasFoto: Archivo

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Fortunato Santiago, mesero en Reynosa, desaparecido desde el 19 de junio. Su familia teme por su vida y solicita colaboración para encontrarlo. Detalles físicos en la ficha de búsqueda.

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