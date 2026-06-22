Bloqueo Nacional de Transportistas: ¿A Qué Hora Inicia el Paro y Qué Puntos Afectarán?

En N+ te hemos informado sobre las diversas movilizaciones y protestas que alista la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC) de manera pacífica a nivel nacional, en el marco de las actividades del Mundial 2026; estos son los detalles.

De acuerdo con la organización, se trata de una manifestación que busca poner sobre la mesa sus demandas ante la falta de soluciones y resultados contundentes, que beneficien o puedan contribuir a resolver las problemáticas que viven los operadores de unidades de carga, turismo y pasaje.

"El pequeño transportista llamado hombre camión sigue olvidado por nuestro gobierno", puntualizó la organización.

Asimismo, dieron a conocer las demandas que no han sido atendidas por las autoridades, las cuales están relacionadas con la inseguridad y violencia a la que se exponen todos los días al salir a ruta.

¿Qué exigen transportistas de la AMOTAC?

"Actualmente vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de la Guardia Nacional", señalaron en un comunicado.

Las demandas de los transportistas de la AMOTAC y por la que realizarán manifestaciones a nivel nacional el próximo miércoles 24 de junio son las siguientes:

Seguridad en carreteras

Cobros excesivos de los servicios de grúas federales, estatales y municipales

No al pago de permisos municipales

Tarifas oficiales de operación obligatorias

Regulación de trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT)

Alto a extorsiones en retenes federales y militares

Dotación de placas y actualización de documentos

Reforma a la Ley Nacional de Aguas

Alto a la persecución a transportistas por parte de policías estatales y municipales

¿A qué hora inicia y dónde serán afectadas por el bloqueo nacional de transportistas?

Debido a que no han sido atendidas todas las demandas de los transportistas, los integrantes de la AMOTAC advirtieron que se movilizarán en las 32 entidades del país el próximo miércoles 24 de junio de 2026 a las 7:00 horas.

Es momento de que tomes tus precauciones, ya que sus protestas serán en los principales puntos carreteros del país. En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, se prevé que las afectaciones sean en las siguientes vialidades:

México-Cuernavaca

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Pirámides

Arco Norte

Av. López Portillo

Vía Morelos

“Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasione en las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar la atención”, explicaron.

Además, aclararon que su protesta es pacífica, no obstante, de seguir sin respuestas satisfactorias, marcharán hacía el Zócalo de CDMX.

"De no encontrar una solución que realmente pueda resolver nuestras necesidades por parte de las autoridades involucradas, iniciaremos una movilización en marcha hacía el Zócalo CDMX con nuestras unidades", advirtieron.

EPP