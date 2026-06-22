Bloqueo Nacional de Transportistas: ¿A Qué Hora Inicia el Paro y Qué Puntos Afectarán?

La AMOTAC anunció una serie de protestas a nivel nacional para exigir a autoridades que atiendan sus demandas como la seguridad

Los transportistas anunciaron protestas a nivel nacionalFoto: Cuartoscuro

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¡Atención! El 24 de junio, transportistas de AMOTAC inician bloqueo nacional exigiendo seguridad y tarifas justas. Conoce los puntos afectados y toma precauciones.

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