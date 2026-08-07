Sociedad

Corte de Agua en Matamoros: JAD Suspenderá Servicio este Sábado 8 de Agosto

La JAD realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora No. 2, por lo que habrá una suspensión temporal del servicio.

Corte de Agua en Matamoros: JAD Suspenderá Servicio este Sábado 8 de AgostoCorte de Agua en Matamoros: JAD Suspenderá Servicio este Sábado 8 de Agosto. Foto: N+

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Este sábado 8 de agosto, la JAD suspenderá el servicio de agua en Matamoros por trabajos en la Planta Potabilizadora No. 2.

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