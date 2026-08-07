Corte de Agua en Matamoros: JAD Suspenderá Servicio este Sábado 8 de Agosto

La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros realizará trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la Planta Potabilizadora No. 2, por lo que el suministro de agua potable se verá afectado durante la noche del sábado 8 de agosto y la madrugada del domingo 9 de agosto.

De acuerdo con el organismo, la planta ubicada en el Fraccionamiento Puerto Rico permanecerá en paro total de las 22:00 horas del sábado 8 de agosto hasta las 7:00 horas del domingo 9 de agosto.

¿Cuándo se restablecerá el agua?

La JAD informó que la Planta Potabilizadora No. 2 reanudarán operaciones a las 7:00 horas del domingo.

Sin embargo, el servicio no regresará de manera inmediata en todos los sectores, debido a que la presión en la red de distribución se recuperará de forma gradual.

Por ello, algunas colonias podrían permanecer con baja presión o sin suministro durante un periodo adicional mientras se normaliza la red.

¿Qué trabajos realizará la JAD?

Durante el paro de la planta se llevarán a cabo trabajos relacionados con el sistema eléctrico y de operación, entre ellos:

Reemplazo de postes de alimentación eléctrica.

Mantenimiento al sistema de operación en grupo.

Reemplazo de cortacircuitos, apartarrayos, crucetas y accesorios.

Independización de subestaciones eléctricas de operación y del área de oficinas.

La JAD pidió a los usuarios tomar precauciones y, en caso de ser necesario, almacenar agua con anticipación.

Suspenden Trabajos de Mantenimiento

La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros informó que los trabajos de mantenimiento programados para la noche de este sábado 8 de agosto en la Planta Potabilizadora No. 2 fueron suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que ya no habrá cortes de agua como se había anunciado anteriormente.

La dependencia pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informará la nueva fecha para realizar estos trabajos.