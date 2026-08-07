Corte de Agua Hoy en Ciudad Victoria Afectará Alrededor de 140 Colonias

Los habitantes de Ciudad Victoria deberán tomar precauciones este viernes 7 de agosto de 2026, luego de que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) anunciará la suspensión temporal del suministro de agua debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora.
El organismo informó que el corte iniciará a las 12:00 horas y se extenderá durante el resto del el día, mientras se realiza la sustitución de interruptores eléctricos en las instalaciones.
El servicio de agua potable volverá el sábado 8 de agosto
De acuerdo con COMAPA Victoria, las labores concluirán durante la noche de este viernes, por lo que el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual durante el sábado 8 de agosto.
Las autoridades recomendaron a la población almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del líquido mientras se normaliza el servicio.
Más de 140 colonias tendrán afectaciones
El corte impactará alrededor de 140 colonias y fraccionamientos de la capital tamaulipeca.
Esta es la lista de las colonias donde se llevará a cabo el corte de suministro de agua.
Col. 12 de Septiembre
Col. 16 de Septiembre
Col. Amalia G. de Castillo Ledón
Col. Amp. Banrrural II
Col. Amp. Bertha del Avellano
Col. Amp. Casas Blancas
Col. Amp. Chapultepec
Col. Amp. El Palmar
Col. Amp. José de Escandón
Col. Amp. Pedro Sosa
Col. Amp. Pepenadores
Col. Amp. Tamaulipas
Col. Área 7
Col. Ascensión Gómez
Col. Auténticas Playas
Col. Ayuntamiento I y II Etapa
Col. Banrural y II
COMAPA puso a disposición de la ciudadanía la línea 073 de Acuatel para resolver dudas sobre las zonas afectadas. Además, el listado completo de las colonias puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del organismo.