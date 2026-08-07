Sociedad

Corte de Agua Hoy en Ciudad Victoria Afectará Alrededor de 140 Colonias

COMAPA anunció un corte temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora.

Corte de Agua en Ciudad Victoria Afectará a Más de 140 Colonias Este ViernesCorte de Agua en Ciudad Victoria Afectará a Más de 140 Colonias Este Viernes. Foto: N+

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Este viernes, Ciudad Victoria enfrentará un corte de agua en más de 140 colonias por mantenimiento.

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