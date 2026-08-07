Corte de Agua Hoy en Ciudad Victoria Afectará Alrededor de 140 Colonias

Los habitantes de Ciudad Victoria deberán tomar precauciones este viernes 7 de agosto de 2026, luego de que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) anunciará la suspensión temporal del suministro de agua debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora.

El organismo informó que el corte iniciará a las 12:00 horas y se extenderá durante el resto del el día, mientras se realiza la sustitución de interruptores eléctricos en las instalaciones.

El servicio de agua potable volverá el sábado 8 de agosto

De acuerdo con COMAPA Victoria, las labores concluirán durante la noche de este viernes, por lo que el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual durante el sábado 8 de agosto.

Las autoridades recomendaron a la población almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del líquido mientras se normaliza el servicio.

Más de 140 colonias tendrán afectaciones

El corte impactará alrededor de 140 colonias y fraccionamientos de la capital tamaulipeca.

Esta es la lista de las colonias donde se llevará a cabo el corte de suministro de agua.

Col. 12 de Septiembre

Col. 16 de Septiembre

Col. Amalia G. de Castillo Ledón

Col. Amp. Banrrural II

Col. Amp. Bertha del Avellano

Col. Amp. Casas Blancas

Col. Amp. Chapultepec

Col. Amp. El Palmar

Col. Amp. José de Escandón

Col. Amp. Pedro Sosa

Col. Amp. Pepenadores

Col. Amp. Tamaulipas

Col. Área 7

Col. Ascensión Gómez

Col. Auténticas Playas

Col. Ayuntamiento I y II Etapa

Col. Banrural y II



COMAPA puso a disposición de la ciudadanía la línea 073 de Acuatel para resolver dudas sobre las zonas afectadas. Además, el listado completo de las colonias puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del organismo.