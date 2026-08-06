Seguridad

Guardia Estatal Asegura Presunta Marihuana en Vivienda Abandonada de Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal de la Delegación Frontera Grande aseguró presunta droga dentro de una vivienda abandonada en la colonia Terrón del municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

Guardia Estatal asegura presunta marihuana en vivienda abandonada de TamaulipasGuardia Estatal asegura presunta marihuana en vivienda abandonada de Tamaulipas. Foto: N+

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En Tamaulipas, la Guardia Estatal encuentra 11 paquetes de hierba verde en una vivienda abandonada.

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