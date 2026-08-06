Guardia Estatal Asegura Presunta Marihuana en Vivienda Abandonada de Tamaulipas

El operativo se realizó luego de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en una vivienda de la colonia Terrón, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

Personal de la Guardia Estatal de la Delegación Frontera Grande acudió al sitio para atender el reporte y realizar una inspección del inmueble abandonado.

Se Localizaron 11 Paquetes con "Hierba Verde"

La denuncia señalaba que varios civiles se encontraban descargando bolsas y paquetes sospechosos en la vivienda. Durante la revisión, los elementos localizaron 11 paquetes de plástico que contenían en su interior hierba verde con las características propias de la marihuana.

Además del presunto enervante, en el lugar también fue asegurada una lancha inflable. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer los hechos.