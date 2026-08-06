Asesinan a Balazos a un Hombre Cerca del Palacio Municipal de Tenampulco, Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba por calles del municipio de Tenampulco, Puebla con su camioneta color gris, la cual portaba placas de circulación del estado vecino de Veracruz.

De acuerdo a la información recabada, delincuentes lo interceptaron cuando circulaba sobre la calle Manuel Avila Camacho en pleno centro de Tenampulco, a pesar de que a solo unos metros se encontraban dando despensas a adultos mayores.

Los sujetos armados procedieron a dispararle en repetidas ocasiones y de inmediato se dieron a la fuga sin ser perseguidos.

Ataque armado en centro de Tenampulco deja a un hombre muerto

Testigos de la balacera procedieron a reportar el hecho al número de emergencia, mientras que la Policía Municipal arribó rápidamente al sitio debido a que la comandancia y el Palacio Municipal se encontraban a solo unos metros del punto.

Minutos después arribó una ambulancia, lamentablemente los paramédicos únicamente confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad procedieron a acordonar la escena del crimen en espera de agentes especiales para las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Puebla investiga homicidio en Tenampulco

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fue notificada y arribó para realizar la recolección de indicios y el levantamiento de cadáver, esto con el fin de esclarecer el homicidio y agilizar el procedimiento para localizar a los responsables.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tenampulco condenó el hecho delictivo que dejó sin vida a un hombre en la zona centro del municipio, además, refrendó su compromiso con la ciudadanía de colaborar con las autoridades investigadoras para que este caso no quede impune.

De igual forma mencionó que en coordinación con la Policía Estatal, se realizan las actividades de control y vigilancia en todas las comunidades del municipio de Tenampulco, para salvaguardar la tranquilidad de las y los habitantes.

Por otro lado, usuarios de redes sociales lamentaron el hecho y alzaron la voz para exigir justicia por la perdida que hoy vive una familia.

Con información de N+

MCS