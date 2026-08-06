Homicidios

Asesinan a Balazos a un Hombre Cerca del Palacio Municipal de Tenampulco, Puebla

La víctima fue atacada a disparos cuando circulaba a bordo de su camioneta en la calle Manuel Avila Camacho del centro de Tenampulco, Puebla.

Ataque armado deja a hombre sin vida en Tenampulco, Puebla.Hombre asesinado a bordo de su camioneta en Tenampulco, Puebla. Foto: Juan M.

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Hombre asesinado a balazos en Tenampulco, Puebla, a plena luz del día. La Fiscalía y el Ayuntamiento trabajan para esclarecer el caso.

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