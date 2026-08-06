Seguridad

Rescatan a Casi 20 Migrantes Privados de la Libertad en la Ciudad de Puebla

Pablo 'N' y Lilia 'N' tenían a sus víctimas encerradas en un domicilio ubicado en la colonia Lomas Encantada de la capital poblana.

19 Migrantes Rescatados Dos Traficantes Sentenciados Colonia Lomas Encantada PueblaSentencian a Hombre y Mujer por Privar de la Libertad a 19 Migrantes en la Ciudad de Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Condena de 12 años para Pablo y Lilia tras el rescate de 19 migrantes en Puebla. Un caso que revela la dura realidad del tráfico de personas. Infórmate aquí.

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