Rescatan a Casi 20 Migrantes Privados de la Libertad en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 5 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de 12 años de prisión contra Pablo ‘N’ y Lilia ‘N’ por el delito de tráfico de migrantes en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos después que fueron rescatados 19 migrantes privados de la libertad en un domicilio ubicado en la colonia Lomas Encantadas.

Rescatan a 19 migrantes en la colonia Lomas Encantada de la ciudad de Puebla

Por mantener privadas de su libertad a 19 migrantes, Pablo ‘N’ y Lilia ‘N’ fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente se obtuvo sentencia condenatoria en su contra por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes agravado.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportara las pruebas necesarias ante la autoridad judicial, quien impuso la pena de 12 años de prisión. La reparación del daño quedará al arbitrio del juez de Ejecución de Sanciones.

En enero de 2024, elementos del primer respondiente recibieron un reporte sobre unas personas privadas de su libertad en un domicilio de la colonia Lomas Encantada en la ciudad de Puebla, donde localizaron y rescataron a 19 personas de nacionalidad extranjera, entre ellas un niño y una niña; en el mismo domicilio detuvieron a los ahora sentenciados.

#FGR obtuvo 12 años de prisión contra dos personas responsables en el delito de tráfico de migrantes agravado. En enero de 2024, Pablo "N" y Lilia "N", mantuvieron privadas de su libertad a 19 personas migrantes en el municipio de #Puebla, #Puebla. https://t.co/m0UKQoGimm pic.twitter.com/6vNOskuf24 — Puebla (@FGR_Pue) August 5, 2026

Sentencian a sujeto con metanfetamina en Huamantla, Tlaxcala

La FGR en Tlaxcala obtuvo de un juez sentencia de tres años y nueve meses de prisión contra Juan ‘N’, al acreditar su responsabilidad penal en el delito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea y contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

Una vez expuestos los elementos de prueba contundentes, la Fiscalía Federal en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 140 UMAS en los términos solicitados por la FGR.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Huamantla, en donde elementos de la Policía Municipal fueron alertados por su comisaria de que el en fraccionamiento El Jagüey se estaba llevando a cabo una riña, los elementos se dirigieron al lugar y los vecinos señalaron a una persona que al notar su presencia quiso escapar.

Logra #FGR sentencia condenatoria contra una persona detenida con cartuchos para armas de fuego y contra la salud en #Tlaxcala. https://t.co/ITHNHS583y pic.twitter.com/ZbiKhZvE0h — Tlaxcala (@FGR_Tlax) August 5, 2026

Al ubicar al sujeto le dieron seguimiento hasta detenerlo y al solicitarle una revisión personal, dentro de su mochila encontraron 75 cartuchos, que son utilizados para armas de fuego tipo fusil y tipo carabina, además diversos envoltorios que contenían clorhidrato de metanfetamina, por lo que fue puesto a disposición del agente del MPF.

Con información de N+

GMAZ