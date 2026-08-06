Seguridad

Ordenan Detención de Chad 'N', Estadounidense Acusado de Matar a Familia de su Ex en Coahuila

Un juez emitió una orden de aprehensión contra el presunto responsable por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, luego del ataque que dejó tres muertos en Saltillo.

Emiten Orden de Aprehensión Contra Chad 'N' por Feminicidio y Homicidio Calificado en CoahuilaEl presunto responsable del ataque que dejó tres muertos, será trasladado en las próximas horas a Saltillo. Foto: N+

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Autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra de Chad 'N' quien es señalado como presunto responsable de un ataque que dejó a tres personas sin vida.

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