Ordenan Detención de Chad 'N', Estadounidense Acusado de Matar a Familia de su Ex en Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de Chad "N", señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado, dentro de la causa penal 547/2026-JEVF.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Saltillo para quedar a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, una vez que se cumplimente el mandato judicial.

Asimismo, la Fiscalía dio a conocer que el menor involucrado permanece bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), institución que le ha brindado acompañamiento desde el inicio del caso y que realizará su traslado a la capital del estado junto con un familiar.

Hombre atacó a la familia de su expareja

Tres personas murieron y una mujer resultó lesionada tras un ataque armado ocurrido la tarde del 4 de agosto en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo.