Seguridad

De César Gastélum a 'El Gordo Peruci': Los Creadores de Contenido Asesinados en Sinaloa

Varios creadores de contenido han sido asesinados en Sinaloa desde septiembre de 2024, esto tras la detención de "El Mayo" Zambada y entregado a EUA

Influencers asesinados en Sinaloa. Foto: IG cesargastelum_57Influencers asesinados en Sinaloa. Foto: IG cesargastelum_57
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