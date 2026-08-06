De César Gastélum a 'El Gordo Peruci': Los Creadores de Contenido Asesinados en Sinaloa

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto 2026 mientras hacía una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. Vestido como repartidor y acompañado de dos jóvenes más, trasmitía afuera de un restaurante de comida rápida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando fue atacado de un balazo en la cabeza por hombres que viajaban en una motocicleta.

Al respecto, la Fiscalía de Sinaloa, abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

César Gastelum, era un tiktoker con casi 660 mil seguidores.

Recrudecimiento de la violencia en Sinaloa

La violencia en Sinaloa se disparó luego de la detención y entrega a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada" en julio de 2024, lo que provocó una ruptura entre "La Mayiza" y "La Chapiza", dejando en medio de esta violencia a varios creadores de contenido asesinados, que según algunos reportes de medios locales, unos tendrían supuestos vínculos con grupos delictivos, sin embargo, las autoridades no han establecido los móviles de estos homicidios.

Pero no solo los creadores de contenido han sido asesinados, también la violencia en el estado ha alcanzado a integrantes de grupos musicales, Julio César Beltrán, integrante de "Grupo Arraigado", asesinado en febrero pasado, productores de música como recientemente el caso de Darcy Zatarain, asesinado junto con otras dos personas durante un ataque en Mazatlán.

Ellos son los creadores de contenido asesinados en Sinaloa

El primer caso que se conoció fue el de Alan Zamudio en septiembre de 2024. Era un cantante que había debutado un año antes en YouTube. Su cuerpo fue encontrado en un bajopuente del libramiento Benito Juárez conocido como “La Costerita”.

Un mes después, el 19 de octubre, José Carlos, el “Chilango”, fue asesinado en la calle Tachichilte, mientras vendía dulces. Hacía contenido de su vida y cómo vendía dulces. En uno de sus videos incluso dice abiertamente apoyar al grupo delictivo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El 16 de noviembre de 2024, fue asesinado Gerardo Moya, también conocido como “El Jerry”. Atacado a balazos en el sector Tres Ríos.

En noviembre de ese año, Miguel Vivanco, “El Jasper”, desapareció. Tan solo dos días después, el 23, fue encontrado en un camión de terracería en El Quemadito, en la población de Costa Rica con huellas de tortura.

El 9 de diciembre, hombres armados entraron a un domicilio en la calle Coronel Calixto, al sur de Culiacán y asesinaron a Leobardo Aispuro, mejor conocido como "El Gordo Peruci". Contaba con más de 900 mil seguidores en TikTok, 390 mil en Instagram y 198 mil en YouTube.

En enero de 2025, se sumó el homicidio de Justin Paul, “El Pinky”. Su cuerpo fue encontrado cerca del motel New York. También presentaba marcas de violencia.

El 23 de enero de 2025, Adal Peña "El Tata" un influencer fitness fue asesinado en la ribera del Río Humaya.

También se encuentran:

Juan Carlos "El Chilango": Asesinado el 19 de octubre de 2024 en Isla Musala, Culiacán.

Víctor Manuel "El Brasileño": Secuestrado y localizado sin vida en marzo de 2025.

Rafael Azcano "El Peinadito": Atacado a balazos igual en marzo de 2025.