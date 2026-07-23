¿Quién era Darcy Zatarain? Productor Musical Asesinado en Ataque Armado en Sinaloa

Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, murió la madrugada de este 23 de julio de 2026, durante un ataque armado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Las autoridades investigan el caso, pero, ¿qué sabemos del artista?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:00 horas, cuando Darcy se encontraba junto a otras personas en una reunión al exterior de un inmueble ubicado en la colonia Valle del Ejido.

El productor musical y las otras personas convivían de manera normal, cuando sujetos armados abrieron fuego contra ellos y posteriormente huyeron del lugar. En el sitio perdieron la vida dos personas, no obstante, los servicios de emergencia hallaron con vida a una persona más identificada como Darcy.

Debido a la gravedad de sus lesiones lo trasladaron de inmediato a una clínica para recibir atención de urgencia. Sin embargo, perdió la vida mientras personal de salud hacía lo necesario para salvarlo.

La Fiscalía de Sinaloa ya investiga el ataque armado en el que murieron tres personas, entre ellas el productor musical, Darcy Zatarain.

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¿Quién fue Darcy Zatarain, asesinado en Sinaloa?

Darcy Zatarain, tenía 38 años de edad y era muy conocido en el ambiente de la música debido a su trabajo como productor y músico.

Tocaba varios instrumentos, pero se desempeñaba como bajista. Además, era parte importante de Estudio ViZion, ubicado en la López Mateos en Mazatlán. De hecho, hace apenas dos semanas había celebrado 9 años de ser parte del estudio musical.

“A pesar de las adversidades y muchas personas que nos han querido ching@&$, jajaja aquí seguimos firmes”, indicó en redes sociales.

Darcy Zatarain también era conocido por su afición al box y a los viajes. El año pasado se enfrentó al alcoholismo, por lo que vivió un proceso muy duro para mantenerse sobrio.

Luego de darse a conocer su fallecimiento, las muestras de cariño se hicieron visibles en redes sociales, principalmente por aquellas personas con las que colaboró en la música, tal es el caso de Roberto Junior.

“No tengo palabras, se nos fue un enorme guerrero, muy triste de dar esta desgracia que nos tiene profundamente tristes. Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos”, afirmó.

EPP