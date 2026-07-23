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¿Quién era Darcy Zatarain? Productor Musical Asesinado en Ataque Armado en Sinaloa

El productor musical Darcy Zatarain fue asesinado junto con otras dos personas durante un ataque armado en Mazatlán, Sinaloa

Darcy Zatarain fue asesinado durante un ataque armado en SinaloaFoto: Darcy Zatarain

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El mundo de la música está de luto: Darcy Zatarain, productor y músico, falleció tras un ataque en Sinaloa. Su historia y legado siguen vivos. Infórmate aquí.

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