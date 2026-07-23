Muere Darcy Zatarain Tras Ataque Armado en Mazatlán; Así Despidió Roberto Jr. a su Amigo

Darcy Zatarain, músico y productor originario de Sinaloa, murió la mañana de este jueves en un hospital de Mazatlán, luego de permanecer gravemente herido tras un ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido.

De acuerdo con la información disponible, el atentado dejó inicialmente dos personas sin vida y Darcy Zatarain lesionado. Sin embargo, tras confirmarse su fallecimiento en el hospital, el saldo del ataque aumentó a tres víctimas mortales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, por lo que la investigación continúa en curso.

La noticia fue dada a conocer por el cantante Roberto Junior, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de quien consideró un gran amigo y una figura importante dentro del regional mexicano.

Roberto Junior despide a Darcy Zatarain con un emotivo mensaje

A través de sus plataformas digitales, Roberto Junior. expresó el dolor que le provocó la muerte del músico y productor, recordándolo por su calidad humana, su entrega a la música y los proyectos que compartieron a lo largo de los años.

"Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos. Jamás podrás ser reemplazado; fuiste y serás un gran elemento en todos los sentidos, el bandeño número uno", escribió el intérprete.

Como parte del homenaje, el cantante compartió el tema "Desde plebe le busqué", una de las canciones favoritas de Darcy Zatarain.

El productor era ampliamente conocido dentro del ámbito del regional mexicano por su participación en diversos proyectos musicales y por las colaboraciones que realizó con distintos artistas de la escena sinaloense.

Tras conocerse su fallecimiento, músicos, familiares y seguidores expresaron mensajes de condolencia en redes sociales, destacando su profesionalismo, compañerismo y pasión por la música.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el ataque armado ocurrido en la colonia Valles del Ejido y determinar las circunstancias en las que fue asesinado el productor sinaloense.