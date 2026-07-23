Seguridad

Muere Darcy Zatarain Tras Ataque Armado en Mazatlán; Así Despidió Roberto Jr. a su Amigo

Darcy Zatarain, músico y productor de Sinaloa, murió tras un ataque armado en Mazatlán. Roberto Junior lamentó su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales.

El productor era ampliamente conocido dentro del ámbito del regional mexicano.El productor era ampliamente conocido dentro del ámbito del regional mexicano. Foto: @RobertoJunior

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Impactante pérdida en Mazatlán: muere Darcy Zatarain tras ataque armado. Roberto Junior lo despide con un emotivo mensaje. Las autoridades investigan. Conoce más sobre este trágico suceso.

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