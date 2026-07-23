México y EUA Emprenden Acciones contra el CJNG: Detectan Red para Lavar Dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que denominó “la mayor acción jamás realizada” contra esa organización criminal.

Las acciones derivaron de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, indicó por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

55 sujetos sancionados

En un comunicado, la dependencia mexicana detalló que la OFAC designó en total a 55 sujetos: 39 personas físicas y 16 personas morales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trata de una acción contra el narcoterrorismo, que “desbarata una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en varios estados mexicanos”.

Indicó que entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias Pelón, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Departamento del Tesoro de EUA Sancionó a más de 50 Mexicanos Vinculados al CJNG

Acciones en México

Como parte de las acciones en México, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos:

Operaciones en efectivo.

Adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Transferencias internacionales.

Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio.

Operaciones mediante activos virtuales.

Añadió que también se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

“El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”, dijo.

Lista de Personas Bloqueadas

Ante esta situación, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incluyó a los sujetos relacionados con la designación internacional en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

Adicionalmente, incorporó a la lista a ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro personas morales) vinculados con la misma estructura financiera.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, indicó.

SPB