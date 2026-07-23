Seguridad

México y EUA Emprenden Acciones contra el CJNG: Detectan Red para Lavar Dinero

El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

Edificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington D. C. Foto: Reuters | ArchivoEdificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington D. C. Foto: Reuters | Archivo

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El Tesoro de EUA y México atacan al CJNG: detectan red de lavado de dinero. ¿Qué significa esto para el futuro del cártel?

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