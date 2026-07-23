Conductor Atropella y Arrastra a Perro en Torreón

Un nuevo caso de crueldad animal desató indignación en Torreón, luego de que se difundiera un video donde un conductor arrolló y arrastró a una perra en situación de calle.

Los hechos ocurrieron el martes 21 de julio, alrededor de las 8:00 horas sobre la calle Eugenio Aguirre Benavides, entre bulevar Revolución y calle Presidente Carranza.

En la grabación se observa al animal estar acostada tranquilamente sobre el pavimento, cuando un vehículo llega y se estaciona a escasos metros de ella.

Posteriormente, se aprecia el momento en que el conductor, reanuda la marcha y en lugar de esquivarla, la atropella y la arrastra por varios metros, casi hasta incorporarse al bulevar Revolución, dejándola gravemente herida.

Autoridades investigan el caso

Luego de que se difundiera el video donde un conductor atropelló y arrastró a una perra en situación de calle, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ya investiga el caso para dar con el presunto responsable.

El comisario, Alfredo Flores, informó que varias dependencias de seguridad se encuentran en la búsqueda, a través de las cámaras de seguridad de videovigilancia.

Este acto de crueldad animal quedó grabado en video y desató una ola de indignación entre ciudadanos y colectivos animalistas, quienes exigieron castigo conforme a la ley vigente en Coahuila.