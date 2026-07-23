Seguridad

Conductor Atropella y Arrastra a Perro en Torreón

Un conductor fue captado atropellando y arrastrando a un perro en situación de calle en Torreón.

Conductor Atropella y Arrastra a Perro en TorreónUn hombre atropelló y arrastró a un perro en situación de calle en Torreón. Foto: Defensoría Animalista Laguna

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Crueldad animal en Torreón: un conductor arrolla y arrastra a una perra en la calle. La DSPM busca al responsable. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más casos así?

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