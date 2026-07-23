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Realizan Velada en Memoria de "Rocky" Frente a Veterinaria en Saltillo

Ciudadanos realizaron una velada al exterior de la veterinaria donde Rocky recibió atención médica

Realizan Velada en Memoria de "Rocky" Frente a Veterinaria en SaltilloCiudadanos se reunieron al exterior de una veterinaria para rendir homenaje a Rocky. Foto: N+

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