Realizan Velada en Memoria de "Rocky" Frente a Veterinaria en Saltillo

La noche de este miércoles 22 de julio se realizó una velada en memoria de "Rocky", el perro que murió luego de ser presuntamente arrastrado por una camioneta. El evento tuvo lugar al exterior de la veterinaria donde el animal recibió atención médica en Saltillo.

Tras los hechos que cobraron la vida de "Rocky", y por los que Liliana "N" es señalada como presunta responsable, ciudadanos se reunieron para rendirle homenaje y exigir justicia por el caso.

Además de expresar su indignación y solidaridad, los asistentes señalaron que también les preocupa el impacto emocional que generan este tipo de hechos, así como la forma de pensar y actuar de quienes ejercen violencia contra los animales.

Por otro lado, hicieron un llamado a la ciudadanía para analizar con mayor cuidado la información antes de emitir una opinión, ya que en fechas recientes algunos médicos veterinarios han sido objeto de ataques y señalamientos injustificados, principalmente a través de redes sociales.

Juez rechaza petición de la defensa de Liliana "N"

La defensa de Liliana "N", imputada por el delito de maltrato contra seres sintientes, solicitó al juez modificar la medida cautelar al argumentar presuntos problemas de salud mental; sin embargo, la petición fue rechazada durante la audiencia.

Tras la audiencia, el juez la vinculó a proceso y ordenó que permaneciera en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

La legislación de Coahuila en materia de protección de los seres sintientes establece que, Liliana "N" podría alcanzar entre cuatro y seis años prisión por presuntamente atropellar y arrastrar con su camioneta, al perro "Rocky", por las calles del fraccionamiento Villas de San Miguel el pasado 18 de julio.