Sociedad

Enfermera se Hace Pasar por Doctora y Paciente Termina con Una Pierna Amputada en Querétaro

Así detuvieron a la enfermera que se hizo pasar por doctora y terminó amputando a un paciente en Querétaro

Así detuvieron a la enfermera que se hizo pasar por doctora en QuerétaroFoto: Archivo
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