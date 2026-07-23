Enfermera se Hace Pasar por Doctora y Paciente Termina con Una Pierna Amputada en Querétaro

Una enfermera se hizo pasar por doctora y su paciente terminó con una pierna amputada en Querétaro; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alicia “N”, acusada por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

“Se ostentó como médica para realizar un procedimiento quirúrgico sin contar con la formación y especialidad profesional requeridas”, afirmó.

Por está razón, luego de su audiencia inicial y la ampliación del plazo constitucional por la defensa, la autoridad judicial encontró pruebas suficientes en contra de la implicada.

Esto dio como resultado su vinculación a proceso por ambos delitos y le impuso prisión preventiva justificada; tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cómo terminó el paciente sin una pierna?

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en mayo de 2026, cuando la víctima acudió a un inmueble habilitado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, donde la imputada realizó curaciones.

Sin embargo, posteriormente llevó a cabo la amputación del primer dedo del pie izquierdo, presuntamente sin las condiciones médicas necesarias.

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Además, Alicia “N” cuenta con una licenciatura en Enfermería, por lo que no tenía las atribuciones para practicar dicho proceso.

Lamentablemente, el estado de salud de la víctima se agravó y fue necesario amputarle la pierna izquierda para salvar su vida.

En el lugar donde se encontraba el consultorio fueron asegurados medicamentos, expedientes clínicos, documentación, equipo médico y dispositivos electrónicos, los cuales serán incorporados a la carpeta de investigación.

¿Cuál podría ser la sanción para la enfermera?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), organismo público que medía y resuelve conflictos entre pacientes y prestadores de servicios de salud en México, refiere que estos actos son considerados "intrusismo profesional".

Esto se refiere al ejercicio de una profesión sin autorización legal, lo que presume una falta de conocimientos y capacidades, que además de incurrir en un delito, también supone un riesgo para la salud y seguridad de los pacientes.

Lo anterior está expuesto en el artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, el cual señala que para que se pueda llevar un procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:

Cédula de especialista expedida por autoridades

Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia

En tanto, el Código Penal Federal en su artículo 250, señala las sanciones a las que se podría hacer acreedora una persona que:

Se atribuya el carácter del profesionista

Realice actos propios de una actividad profesional

Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista

Use un título sin autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello

"Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días"

EPP