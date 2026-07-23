Cambio climático

Registran Sismo con Epicentro en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el movimiento telúrico de baja magnitud tuvo origen en la comunidad de Santa María Moyotzingo.

Sismo 3.9 Magnitud Epicentro Santa María Moyotzingo San Martín Texmelucan PueblaSe Registra Sismo con Epicentro en San Martín Texmelucan, Puebla. Foto: X @SismologicoMX

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Sismo de baja magnitud sacude San Martín Texmelucan, Puebla. Epicentro en Santa María Moyotzingo. Autoridades activan protocolos de seguridad. Más detalles pronto.

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