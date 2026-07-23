Registran Sismo con Epicentro en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla

La noche de este miércoles 22 de julio de 2026 se registró un sismo de baja magnitud, el cual tuvo su epicentro en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el movimiento telúrico se originó a siete kilómetros de Santa María Moyotzingo, junta auxiliar de la demarcación antes mencionada.

Activan protocolos de revisión en San Martín Texmelucan por Sismo Magnitud 3.9

Ante el temblor registrado a las 21:08 horas la Secretaría de Gobernación Municipal de San Martín Texmelucan a través del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, ha activado los protocolos correspondientes.

Se espera que en los próximos minutos las autoridades municipales den un informe detallado sobre si hubo afectaciones originadas por el sismo.

Mientras tanto el Servicio Sismológico Nacional confirmó que el sismo fue de magnitud 3.9 al este de Santa María Moyotzingo, perteneciente a Texmelucan en Puebla.

SISMO Magnitud 3.9 Loc. 7 km al ESTE de STA MARIA MOYOTZINGO, PUE 22/07/26 21:08:41 Lat 19.26 Lon -98.34 Pf 12.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

No se reportan daños ni personas lesionadas al corte de la medianoche de este miércoles.

Con información de N+

GMAZ / JAPR