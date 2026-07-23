Programas sociales

Módulos de Vivienda Bienestar Edomex: ¿Cuántos Hay y Dónde Están para Registro en Julio 2026?

La Conavi abrió convocatoria en julio 2026 para el Programa de Vivienda para el Bienestar en 15 estados del país, y si vives en el Edomex, te decimos dónde están los módulos

Módulos para Registro a Casas Conavi: Dónde están los Módulos para Vivienda Bienestar Julio 2026Si te quieres registrar para una Casa del Bienestar, conoce dónde están los Módulos para hacer registro a Viviendas para el Bienestar en Julio 2026. Foto: Facebook Conavi.

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