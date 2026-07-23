Módulos de Vivienda Bienestar Edomex: ¿Cuántos Hay y Dónde Están para Registro en Julio 2026?

La espera terminó y las familias que estaban en busca del Registro CONAVI para una Vivienda del Bienestar por fin tendrán oportunidad de completar la inscripción. Dado que en esta ocasión se hará de manera presencial, en N+ te decimos dónde están los Módulos para Vivienda Bienestar en el Estado de México (Edomex) en julio 2026.

Para que reúnas todos los documentos necesarios, en una nota previa ya te adelantamos cuáles son los requisitos que piden en los módulos para completar el registro.

Recuerda que este programa del Gobierno de México permite a las familias incorporarse a un sistema de financiamiento diseñado para que las mensualidades se adapten al nivel económico de cada familia.

Pero, ojo, porque en 2026 los módulos estarán disponibles únicamente en aquellos municipios donde la CONAVI desarrolla proyectos de Vivienda en 2026, por lo que aquí te compartimos la lista por estado.

¿Cuántos Módulos de Registro para Vivienda Bienestar hay en Edomex y dónde están?

Si vives en el Estado de México y deseas inscribirte a este programa del Gobierno de México, debes saber que hay registro abierto en 4 municipios de la entidad donde se construyen viviendas:

Axapusco.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Pese a ello, sólo se habilitaron dos módulos, según información de la página web de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). A continuación hallarás enlistados los Módulos Conavi activos, su dirección y horario de atención.

Módulo Jardín del Arte, en Cuautitlán Izcalli.

Dirección: Calle Dr. Jiménez Cantú S/N, colonia Industrial Cuamatla, C.P. 54730, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Referencia: Interior del Parque de las Esculturas.

Horario de atención: 09:00 a 16:00 horas.

Módulo Auditorio Axapusco, en Axapusco.

Dirección: Calle Vicente Guerrero No. 6, colonia Pueblo Axapusco, C.P. 55940, en el municipio de Axapusco en el Estado de México.

Referencia: A un costado de la Iglesia y cerca de la Plaza Principal.

Horario: 09:00 a 17:00 horas.

¿Cuándo es la fecha límite para registrarse por una Casa Conavi en 2026?

El Gobierno de México recuerda a los interesados que el registro es gratuito y sin intermediarios, sólo deben estar pendientes de la fecha límite para inscribirse.

La convocatoria del Programa Vivienda para el Bienestar está disponible desde el pasado 20 de julio y concluirá el próximo 2 de agosto de 2026. Está dirigido a personas que cumplen con las siguientes condiciones:

No tienen acceso a un crédito habitacional.

Perciben ingresos menores a 17,800 pesos mensuales.

No cuentan con vivienda propia.

SARR