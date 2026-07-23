Ciencia y Tecnología

¿Cómo Ver Quién Está Conectado a Mi WiFi? Así Detectas Cuántos Dispositivos Usan tu Internet

Al detectar usuarios o dispositivos extraños, lo más recomendable es cambiar la contraseña de inmediato

WiFiA menudo, los primeros avisos de que algún "extraño" está "robando" tu internet son señales leves. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabes quién usa tu WiFi? Aprende a identificar dispositivos conectados y protege tu información personal. Cambia la contraseña si detectas usuarios extraños en tu red.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+