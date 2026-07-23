¿Cómo Ver Quién Está Conectado a Mi WiFi? Así Detectas Cuántos Dispositivos Usan tu Internet

En muchos hogares, la red Wi-Fi se ha vuelto un servicio tan esencial como la luz o el agua, pero pocas veces nos detenemos a pensar en quién más podría estar aprovechándose de ella, por eso en N+ te damos opciones para revisar los usuarios conectados.

A menudo, los primeros avisos de que algún "extraño" está "robando" tu internet son señales leves. Primero baja la velocidad de forma repentina, el router se calienta más de lo normal o hay picos de consumo de datos.

Se trata de cambios pequeños que parecen fallas técnicas. Pero en realidad, son indicios de que tu ancho de banda es consumido por más dispositivos.

A continuación, te mostramos unas sugerencias para rastrear quién o quiénes están conectados a tu Wi-Fi.

¿Cómo revisar el consumo de Wi-Fi?

Con el router

La vía más segura es entrar directamente al router. Para eso, asegúrate de estar conectado a tu Wi-Fi, abre cualquier navegador y escribe una de estas direcciones en la barra de búsqueda: 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 192.168.100.1.

Después te pedirá usuario y contraseña; si no los cambiaste, suelen venir impresos en una etiqueta pegada al propio router. Una vez dentro, busca apartados con nombres como Dispositivos conectados, Clientes DHCP, Clientes inalámbricos o Connected Devices. Allí verás una lista con todos los equipos que están usando tu red en ese momento, con su nombre, dirección IP y dirección MAC.

En Windows

Si usas un ordenador con Windows, sitios especializados recomiendan el programa Wireless Network Watcher. Entras al sitio oficial, descargas el programa y lo ejecutas. Una vez abierta, la herramienta escanea tu red en segundos y te muestra una lista clara de todos los dispositivos conectados, con datos como su nombre o dirección IP.

Otra opción para Windows es abrir el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc), vas a la Pestaña Rendimiento y luego a Usuarios de red.

Para Mac

Para los usuarios de Mac, la alternativa más sencilla es LanScan, que encuentras en la App Store. Una vez instalada, solo tienes que abrirla y pulsar el botón verde "Lan your Scan" que aparece en la parte superior izquierda; la aplicación analizará tu red y te mostrará todos los equipos conectados.

Aplicación de Google

Si tienes routers Wi-Fi fabricados por Google puedes usar la app de Google Home o la de Google Wifi. Ambas te permiten ver los dispositivos conectados y el historial de los que han usado la red en los últimos 30 días.

Abres la app, pulsa en Favoritos y luego en Wifi. En la parte superior, selecciona Dispositivos. Ahí verás el número total de equipos y, debajo de cada uno, el detalle de cuántos datos descargaron y subieron.

Con app en móviles

Con el celular, una de las opciones más populares es la aplicación Fing. La descargas, ya sea para dispositivos Android o iOS, la abres y verás la red Wi-Fi a la que estás conectado en ese momento. Solo presionas el botón de Escanear red actual para que comience a buscar dispositivos activos.

La app te devolverá una lista completa con el número total de equipos detectados, mostrando para cada uno su nombre, dirección IP y más datos. Otra app recomendada es WiFiman.

Igual puede que las apps de tu proveedor de internet tengan la opción de ver dispositivos conectados directamente.

Al detectar usuarios o dispositivos extraños, lo más recomendable es cambiar la contraseña de inmediato.

ASJ